Президент Киргизии с рабочим визитом посетил Баткенскую область

Отметим, что проект по обеспечению чистой водой основывается на помощи Европейского банка реконструкции и развития.
Руководитель госагенства водных ресурсов при кабмине Киргизии Кокумбек Таштаналиев проинформировал президента о том, что основные текущие работы по строительству планируется завершить в августе 2020 года.
В целях реализации проекта построили новый корпус городского предприятия «Таза суу» в населённом пункте Баткен.
Кроме того, куплена необходимая техника и ряд оборудований.
На данный момент Баткенский район обеспечен питьевой водой на шестьдесят процентов, по окончанию проекта планируется повысить обеспеченность на 98%.