Президент Киргизии с рабочим визитом посетил Баткенскую область

Глава Республики Киргизия Сооронбай Жээнбеков 10 марта, в рамках рабочего визита, посетил Баткенскую область, в ходе которого, ознакомился с реализацией проектов, касающихся обеспечения граждан региона чистой водой, расширения ирригационных сетей, в том числе проверил инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. Об этом сообщает

Отметим, что проект по обеспечению чистой водой основывается на помощи Европейского банка реконструкции и развития.

Руководитель госагенства водных ресурсов при кабмине Киргизии Кокумбек Таштаналиев проинформировал президента о том, что основные текущие работы по строительству планируется завершить в августе 2020 года.

В целях реализации проекта построили новый корпус городского предприятия «Таза суу» в населённом пункте Баткен.

Кроме того, куплена необходимая техника и ряд оборудований.

На данный момент Баткенский район обеспечен питьевой водой на шестьдесят процентов, по окончанию проекта планируется повысить обеспеченность на 98%.