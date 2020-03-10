Правительство Белоруссии представило президенту ряд социально-экономических проектов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 9 марта провёл заседание правительства по вопросам стабилизации экономической системы страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства обсудил с представителями совета министров комплекс нормативных актов, которые готовятся к принятию. Одним из пунктов комплекса вопросов, явился пакет по гарантиям прав людей, трудящихся на экономически не стабильных предприятиях. Резюмируя этот вопрос, глава государства подчеркнул, что вся экономическая модель, синхронно с государством, обязана служить интересам людей, иначе в ней (в экономике) нет никакого смысла.

Далее в повестке правительственного форума стоял вопрос о развитии электротранспортных коммуникаций. Президент отметил значимость ускорения ввода в эксплуатацию электротранспорта в городах и региональных центрах страны. Лукашенко заявил, что, в связи с неопределённостью цены на углеводородное сырьё, этот вид услуг для населения имеет глобальный потенциал. В условиях сегодняшних реалий, это уже насущная необходимость, добавил белорусский лидер.

Помимо этого, президент рассмотрел проекты документов государственного значения. В их числе нормативные акты о стимулировании органов власти на местах, о госнадзоре за техническим состоянием сельхозтехники, о совершенствовании качества потребительской упаковки и об изменении нормативной базы беспошлинного ввоза товаров в страну.