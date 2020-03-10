Туркменистан активно продвигает водную дипломатию ООН

Рациональное использование водных ресурсов является важнейшим аспектом внешней и внутренней политики Туркменистана. Это тесно связано с сохранением экологического благополучия и охраной окружающей среды, а также остаётся неотъемлемым фактором глобального устойчивого развития, что нашло отражение в Повестке дня 2030. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Туркменистан является участником всех основополагающих международных конвенций в этой области и вносит достойный вклад в их практическое осуществление.

Страна придерживается политико-дипломатической формы многостороннего сотрудничества, открывающего возможности для системного диалога, нацеленного на рассмотрение всех проблем, связанных с восстановлением источников водных ресурсов, их разумным и экономичным потреблением.

При этом президент Туркменистана неоднократно в своих выступлениях на крупных международных форумах отмечает необходимость консолидации усилий всех государств и международных организаций для решения водных и экологических вопросов.

По инициативе Бердымухамедова, озвученной на VII Всемирном водном форуме, проходившем в 2015 году в южно-корейском городе Тэгу, было создано новое направление дипломатической деятельности — водная дипломатия. Её главной целью является налаживание широкого международного диалога. Как отмечает глава государства, «локальные интересы и выгоды должны уступить место пониманию действительно глобальных целей и приоритетов, выработке единой стратегии действий по воде на долгосрочную перспективу». Это является важной базовой константой водной дипломатии Туркменистана.