Президент Узбекистана принял главу турецкой компании Ренессанс Холдинг

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта, в Ташкенте, принял руководителя строительной компании Ренессанс Холдинг Эрмана Илижака. В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в строительной отрасли. Об этом сообщили впрезидента.

На сегодняшний день в Узбекистане Ренессанс Холдинг активно участвует в реализации крупных инвестиционных проектов, стоимостью более 2 миллиардов долларов.

Помимо этого, на базе ведущих металлургических предприятий Ташкентской области, компанией подготавливаются различные проекты строительства современных медно-обогатительных фабрик, проектная мощность которых, 60 миллионов тонн продукции в год, также выпуск металлопроката мощностью до 1 миллиона тонн.

Шавкат Мирзиёев с турецкими гостями, обсудил вопросы ускорения практических работ в рамках этих проектов.

Турецкая инжиниринговая и строительная компании, также провела презентацию проектных предложений по созданию сначала в Ташкенте, а затем в Самарканде и Фергане многопрофильных медучреждений на основе привлечения передового международного опыта и технологий. При этом осуществление данных проектов будет реализоваться на основе государственно-частного партнёрства.

В завершении встречи, были рассмотрены возможности сотрудничества по реконструкции социальных объектов, кооперации в сфере инжиниринга, проектирования и строительства.

Добавим, что Ренессанс Холдинг осуществляет свою деятельность, кроме Турции, ещё в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Общее число сотрудников компании более 75 тысяч человек.