В 2019 году Армения закупила оружия почти на 90% больше, чем Азербайджан

По данным SIPRI, в 2019 году Азербайджан импортировал военную продукцию на 25 миллионов долларов, что на 297 миллионов долларов меньше, чем в 2018 году.

За 2018 на сайте SIPRI по армянской армии нет информации, а к 2019 году ее расходы оцениваются в 248 миллионов долларов.

Так, по данным SIPRI, в 2019 году импорт военной продукции Армении был на 223 миллиона долларов (или ~ 89,9%) больше азербайджанской армии.

Отметим, что в 2018 году Армения импортировала большое количество вооружений, но оно не было включено в список SIPRI. В связи с этим не исключено, что за период 2018-2019 годов военный импорт Армении будет равен или даже больше азербайджанского.

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