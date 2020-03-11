Турецкая общественная организация в США признала Геноцид армян





В итоге их организация приняла решение признать

В США есть организация «Multicultural Mosaic Foundation» (Фонд мультикультурной мозаики/MMF). Так вот она выпустила пресс-релиз, где отмечается, что 3 года назад она создала комитет по изучению событий 1915 года.В итоге их организация приняла решение признать геноцид посте голосования по данному вопросу. О чем это говорит? Да о том что все кто изучает данный вопрос понимают что, да, геноцид был и это неоспоримый факт.

Организация "Multicultural Mosaic Foundaton”, объединяющая представителей турецкой общины Соединенных Штатов, признала Геноцид армян в Османской империи.



MMF в своем официальном сообщении отметила, что 3 года назад создала специальный комитет по изучению событий

MMF в своем официальном сообщении отметила, что 3 года назад создала специальный комитет по изучению событий Геноцида . Ее члены изучали литературу, слушали лекции, встречались с потомками армян, пострадавших от резни в Османской империи, смотрели видеоматериалы.



В итоге вопрос Геноцида армян был вынесен представителями комитета на обсуждение, по итогам которого была принята резолюция о признании данного события. Затем Геноцид был признан и Советом MMF.

"Multicultiral Mosaic Foundation” появилась в 2003 году и в качестве своей основной задачи рассматривает воспитание морали и культурных ценностей, поощряя диалог и толерантность. Иногда данную организацию связывают с деятельностью опального турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена.