Турецкая общественная организация в США признала Геноцид армян

В США есть организация «Multicultural Mosaic Foundation» (Фонд мультикультурной мозаики/MMF). Так вот она выпустила пресс-релиз, где отмечается, что 3 года назад она создала комитет по изучению событий 1915 года.
В итоге их организация приняла решение признать геноцид
посте голосования по данному вопросу. О чем это говорит? Да о том что все кто изучает данный вопрос понимают что, да, геноцид
был и это неоспоримый факт.
Организация "Multicultural Mosaic Foundaton”, объединяющая представителей турецкой общины Соединенных Штатов, признала Геноцид
армян в Османской империи.
MMF в своем официальном сообщении отметила, что 3 года назад создала специальный комитет по изучению событий Геноцида
. Ее члены изучали литературу, слушали лекции, встречались с потомками армян, пострадавших от резни в Османской империи, смотрели видеоматериалы.
В итоге вопрос Геноцида
армян был вынесен представителями комитета на обсуждение, по итогам которого была принята резолюция о признании данного события. Затем Геноцид
был признан и Советом MMF.
"Multicultiral Mosaic Foundation” появилась в 2003 году и в качестве своей основной задачи рассматривает воспитание морали и культурных ценностей, поощряя диалог и толерантность. Иногда данную организацию связывают с деятельностью опального турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена.