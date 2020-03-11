Премьер-министр Армении пообщался с руководителями структур Евросоюза в Брюсселе

Председатель правительства Армении Никол Пашинян 9 марта отправился в рабочую поездку в Брюссель, где повстречался с руководителями ряда структур Европейского союза. Все собеседники выразили поддержку проводимых в стране реформ и укрепления отношений Армения -ЕС. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе главы правительства.

Сразу по прибытии в столицу Бельгии глава кабинета министров Армении пообщался с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Визави рассмотрели широкий круг интересующих вопросов.

Далее, Никол Пашинян побеседовал с лидером Европейской народной партии Дональдом Туском.

Европейский политический деятель сообщил, что действующая власть Армении и Никол Пашинян лично имеют приличный статус доверия в Европе, что, несомненно, обогащает их политический капитал.

В продолжение дня премьер повстречался с заместителем председателя Европейской комиссии, верховным комиссаром ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозепом Боррелем.

Обсуждая будущее отношений Армения-Евросоюз, участники диалога выразили надежду на скорую имплементацию всеми государствами-членами ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Собеседники, также, обговорили условия возможного упрощения визового режима между Арменией и Европейским союзом.

Все собеседники премьер-министра поддержали курс проводимых в стране мер по борьбе с коррупцией, усовершенствованию судебно-правовой системы, а также демократических реформ с целью защиты прав и свобод граждан.