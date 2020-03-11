Правительство Белоруссии раскритиковало работу чиновников в наблюдательных советах

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 10 марта провёл заседание с членами правительства. Главным пунктом повестки совещания, стал разбор работы госпредставителей в наблюдательных советах на производственных объектах страны. Премьер назвал их работу неудовлетворительной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Поясним, что речь идёт о предприятиях, значительными долями уставных фондов которых обладает государство. Подвергая критике работу чиновников Румас подчеркнул, докатились до того, что предприятия? которым оказана господдержка, сами выступают в роли спонсоров, и никто на это не обращает внимание.

По словам председателя совета министров, в настоящее время, отдача от производительности в частных секторах намного выше, чем на государственных предприятиях, причина этого низкая эффективность управления и организации работы. Это не только вина руководителей, отметил премьер, но и недостаток контроля со стороны представителей государственного надзора. За системные ошибки, допускаемые наблюдательными советами, в последствии рассчитывается бюджет, заявил премьер-министр.

Выслушав доклад руководителя госкомимущества Андрея Гаева, об оценке деятельности ста основных предприятий госсектора страны, Сергей Румас подчеркнул, что персональные задачи, поставленные перед представителями государственных служб, полностью не реализованы.