Президент Молдовы провёл заседание правительства по проблеме коронавируса

Глава государства Молдавии Игорь Додон 10 марта провёл срочное заседание правительства, в котором приняли участие премьер Ион Кику и глава парламента Зинаида Гречаный. В ходе беседы официальные лица затронули несколько вопросов, связанных с решением проблем, касающихся трёх выявленных случаев заражения инфекцией COVID-19 в стране, а также, обсудили принятые меры по предотвращению инфицирования людей. Об этом сообщает

Участники заседания пришли к решению, что нужно закрыть учебные заведения, кроме того, требуется запретить приземление авиалайнеров из Италии и других государств в Кишинёв, где уровень заражения эпидемией высок.

Кроме этого, лидер страны поручил соответствующим органам найти дополнительные места для наилучшего лечения пациентов.

По словам Додона, если граждане страны не будут более ответственно подходить к проблеме, то никакие эффективные методы не помогут остановить заражение вирусом. В этом случае, глава государства, обращаясь к людям, прибывающим из Италии заявил, что им необходимо прислушаться к рекомендациям властей и соблюдать режим карантина.