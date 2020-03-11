Президент Молдовы провёл заседание правительства по проблеме коронавируса

Участники заседания пришли к решению, что нужно закрыть учебные заведения, кроме того, требуется запретить приземление авиалайнеров из Италии и других государств в Кишинёв, где уровень заражения эпидемией высок.
Кроме этого, лидер страны поручил соответствующим органам найти дополнительные места для наилучшего лечения пациентов.
По словам Додона, если граждане страны не будут более ответственно подходить к проблеме, то никакие эффективные методы не помогут остановить заражение вирусом. В этом случае, глава государства, обращаясь к людям, прибывающим из Италии заявил, что им необходимо прислушаться к рекомендациям властей и соблюдать режим карантина.