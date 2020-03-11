Правительство Таджикистана разработает новый план борьбы с коронавирусом

Рабочее собрание, касающееся подготовки программы реагирования на распространение коронавируса в Таджикистане, прошло 10 марта в столице страны. Мероприятие было проведено по рекомендации резиденции Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Таджикистана

До этого руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус в ходе брифинга в Женеве сообщил о том, что в связи с быстрым распространением коронавируса во всем мире, данная инфекция имеет все шансы стать пандемией. В связи с этим правительство Таджикистана решило усилить меры по борьбе с вирусом.

В рамках заседания были обсуждены меры таджикского минздрава, которые уже были приняты и продемонстрировали неплохие результаты. По словам заместителя главы ведомства Мирхамуддина Камолзода, на территории страны действуют специальные внутренние штабы при ряде государственных учреждений. Соответствующая оперативная группа при министерстве здравоохранения начала функционировать с 23 января 2020 года.

В ходе собрания было подчеркнуто, что на сегодняшний день было зафиксировано около 111 000 случаев заражения коронавирусом в 114 государствах. По завершению рабочего заседания 12 марта будет разработана программа реагирования на чрезвычайное положение, связанное с распространением инфекции на территории Таджикистана.