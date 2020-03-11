Сергей Лавров принял председателя ливанской партии «Марада»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 марта принял в Москве председателя ливанской партии «Марада» Сулеймана Франжье. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений. Об этом сообщили в

В целом, на встрече Сергей Лавров подтвердил последовательную линию России, в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской республики.

Кроме того, главными темами беседы стали развитие социально-экономической обстановки в Ливане и складывающаяся геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

Глава министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что необходимо решать все насущные проблемы национальной повестки дня в правовом поле на базе конструктивного диалога между ведущими политическими силами Ливана, также добавил, что недопустимо внешнего вмешательства в ливийские внутренние дела.

Помимо этого, Сулейман Франжье принял участие в консультациях под председательством представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова.

Добавим, что Сулейман Франжье, с 1992 года возглавляет христианскую правоцентристскую партию «Марада», также на данный момент является депутатом ливанского парламента.