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Украинские аграрии получат онлайн-доступ к госуслугам

Украинские аграрии получат онлайн-доступ к госуслугамВ Украине 10 марта была завершена первая фаза пилотной программы «Государственный аграрный реестр» для сельхозпроизводителей. В ходе данного процесса в онлайн-режиме было зарегистрировано 606 сельхозпредприятий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Основной целью данной программы является обеспечение аграриев доступом к господдержке посредством соответствующих онлайн-инструментов. В рамках данного экспериментального проекта фермеры также смогут следить за аграрным кадастром и вносить туда исправления после подачи заявки, подчеркнул замминистра экономики Тарас Высоцкий.

На данный момент общая площадь всех аграрных хозяйств, зарегистрированных в системе, составляет почти 126 000 гектаров. Большая часть представлена животноводческими предприятиями. 

Высоцкий отметил, что первая фаза проекта была завершена успешно. По его словам, представителям ведомства удалось провести эффективную работу в объединённых территориальных громадах и рассказать аграриям о работе программы. 

На данный момент онлайн-база содержит данные из 4 реестров: государственный земельный кадастр, реестр юридических и физических лиц, список вещных прав и реестр животных.





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