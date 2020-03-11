Украина и ряд других стран отменили рейсы в Азербайджан | Внимание Коронавирус

Международные авиалинии Украины (МАУ) отменяют ряд международных рейсов и сокращают частоту некоторых перелетов по стране в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает издание «Лига.Бизнес» со ссылкой на facebook-страницу компании.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 17 человек, а по неподтвержденным данным 191 человека.
При этом состояние одного из них - гражданина Азербайджана 1938 г.р. остается «тяжелым». Состояние других помещенных в больницу специального режима пациентов стабильное.
При этом Кабинет министров не сообщает новых данных о помещенных под карантин с подозрением на коронавирус.
На карантине более тысячи азербайджанцев.
Отметим что Азербайджан
целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербайджана, где солдат насильно удерживают.
К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, врачи бездарные, больницы в ужасном состоянии и везде царит анти санитария одним словом насквозь прогнившая медицина. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном.
Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана до конца сентября 2020 года, во избежании заражения этой смертоносной болезнью. Все повально отказываются от путевок и путешествий в Азербайджан
.
Ограничения коснутся ряда направлений в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан
, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.
Рейсы сокращают из-за решений правительств ряда стран запретить массовые мероприятия и ограничить интенсивность передвижения между странами. В результате, спрос на авиаперелеты снизился, пояснили в МАУ.
О дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии МАУ дополнительно сообщит позже.