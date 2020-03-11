Обвал экономики Азербайджана | Финансовая Катастрофа

В Азербайджане???????? граждане активно скупают доллары после обвала цен на нефть.
В сети появилось видео огромной очереди перед банком в Баку
, ожидающей возможности приобрести американскую валюту.
После провала сделки между странами OPEC об ограничениях добычи сырой нефти мировые цены на нефть резко рухнули. Стоимость барреля нефти сорта Brent Dated составила 35,45 доллара за баррель, в то время, как бюджет Азербайджана на текущий 2020 год составлен с расчетом на стоимость нефти 55 долларов за баррель, а это значит, что в скором времени появится серьезный дефицит в бюджете, поскольку вся экономика страны основана на нефтяном секторе и напрямую зависит от мировых цен на нефть.
Помимо этого ожидается резкое обесценивание азербайджанских манатов до 50 процентов, и власти сейчас делают все чтобы спасти активы Алиева, после чего обрушат манат. Как уже отметили в банках исчезли доллары и евро. Финансовый кризис уже в Баку
. Всем азербайджанцам рекомендуется прямо сейчас снять все сбережения в банках.