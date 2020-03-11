 
  • 19:03 – Обвал экономики Азербайджана | Финансовая Катастрофа 
  • 09:30 – Премьер-министр Армении пообщался с руководителями структур Евросоюза в Брюсселе 
  • 19:03 – Обвал экономики Азербайджана | Финансовая Катастрофа 
  • 19:03 – Обвал экономики Азербайджана | Финансовая Катастрофа 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Обвал экономики Азербайджана | Финансовая Катастрофа

 
В Азербайджане???????? граждане активно скупают доллары после обвала цен на нефть.

В сети появилось видео огромной очереди перед банком в Баку, ожидающей возможности приобрести американскую валюту.

После провала сделки между странами OPEC об ограничениях добычи сырой нефти мировые цены на нефть резко рухнули. Стоимость барреля нефти сорта Brent Dated составила 35,45 доллара за баррель, в то время, как бюджет Азербайджана на текущий 2020 год составлен с расчетом на стоимость нефти 55 долларов за баррель, а это значит, что в скором времени появится серьезный дефицит в бюджете, поскольку вся экономика страны основана на нефтяном секторе и напрямую зависит от мировых цен на нефть.
 
 
Помимо этого ожидается резкое обесценивание азербайджанских манатов до 50 процентов, и власти сейчас делают все чтобы спасти активы Алиева, после чего обрушат манат. Как уже отметили в банках исчезли доллары и евро. Финансовый кризис уже в Баку. Всем азербайджанцам рекомендуется прямо сейчас снять все сбережения в банках.  
 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 96


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Обвал нефти Брент | Brent $31,74 за баррель
    » Цена нефти снова обвалилась: Brent - $50
    » Нефть продолжает падение
    » Мировые цены на нефть незначительно колеблются в пятницу и завершают неделю снижением
    » Нефтяные цены устремились вниз
    » Резкое падение цен на нефть
    » Обвал цен на нефть: Brent - $48
    » Нефть Brent подорожала до 52,7 доллара
    » Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель
    » Цены на нефть впервые с января упали ниже $51
    » Мировые цены на нефть продолжают падение
    » Цены на нефть сегодня продолжают падать
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Обвал экономики Азербайджана | Финансовая Катастрофа

    • 19:03
    • 97
    • 0

    Сергей Лавров принял председателя ливанской партии «Марада»

    • 17:37
    • 33
    • 0

    Украина и ряд других стран отменили рейсы в Азербайджан | Внимание Коронавирус

    • 15:24
    • 97
    • 0

    Украинские аграрии получат онлайн-доступ к госуслугам

    • 15:15
    • 35
    • 0

    Правительство Таджикистана разработает новый план борьбы с коронавирусом

    • 13:43
    • 40
    • 0

    Президент Молдовы провёл заседание правительства по проблеме коронавируса

    • 12:37
    • 48
    • 0

    Турецкая общественная организация в США признала Геноцид армян

    • 12:01
    • 53
    • 0

    Правительство Белоруссии раскритиковало работу чиновников в наблюдательных советах

    • 11:07
    • 34
    • 0

    Премьер-министр Армении пообщался с руководителями структур Евросоюза в Брюсселе

    • 09:30
    • 42
    • 0

    В 2019 году Армения закупила оружия почти на 90% больше, чем Азербайджан

    • 23:01
    • 72
    • 0

    Президент Узбекистана принял главу турецкой компании Ренессанс Холдинг

    • 21:39
    • 56
    • 0

    Правительство Белоруссии представило президенту ряд социально-экономических проектов

    • 20:05
    • 54
    • 0

    Армения приступила к реформе общественного управления

    • 19:51
    • 49
    • 0

    Туркменистан активно продвигает водную дипломатию ООН

    • 19:31
    • 57
    • 0

    Президент Киргизии с рабочим визитом посетил Баткенскую область

    • 19:09
    • 49
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57457
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52256
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47865
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43288
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37117
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35697
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 35294
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32890
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31237
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30376
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24049
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23267
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23047
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20739
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19776
    • 0

    Обвал экономики Азербайджана | Финансовая Катастрофа

    • 19:03
    • 97
    • 0

    Украина и ряд других стран отменили рейсы в Азербайджан | Внимание Коронавирус

    • 15:24
    • 97
    • 0

    Украинские аграрии получат онлайн-доступ к госуслугам

    • 15:15
    • 35
    • 0

    Сергей Лавров принял председателя ливанской партии «Марада»

    • 17:37
    • 33
    • 0

    Правительство Таджикистана разработает новый план борьбы с коронавирусом

    • 13:43
    • 40
    • 0

    Президент Молдовы провёл заседание правительства по проблеме коронавируса

    • 12:37
    • 48
    • 0

    Правительство Белоруссии раскритиковало работу чиновников в наблюдательных советах

    • 11:07
    • 34
    • 0

    Премьер-министр Армении пообщался с руководителями структур Евросоюза в Брюсселе

    • 09:30
    • 42
    • 0

    Турецкая общественная организация в США признала Геноцид армян

    • 12:01
    • 53
    • 0

    В 2019 году Армения закупила оружия почти на 90% больше, чем Азербайджан

    • 23:01
    • 72
    • 0

    Президент Узбекистана принял главу турецкой компании Ренессанс Холдинг

    • 21:39
    • 56
    • 0

    Туркменистан активно продвигает водную дипломатию ООН

    • 19:31
    • 57
    • 0

    Правительство Белоруссии представило президенту ряд социально-экономических проектов

    • 20:05
    • 54
    • 0

    Президент Киргизии с рабочим визитом посетил Баткенскую область

    • 19:09
    • 49
    • 0

    Андрей Макаров призвал не поддаваться панике из-за колебаний цен на энергоресурсы

    • 18:07
    • 59
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА