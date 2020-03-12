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Аллаберды Ильясов: Туркменистан продолжит развитие химической промышленности

Аллаберды Ильясов: Туркменистан продолжит развитие химической промышленностиТуркменистан обладает колоссальными запасами полезных ископаемых, гидроминеральными, минеральными и углеводородными ресурсами. Занимая одно из ведущих мест в мире по наличию минерального сырья для химической промышленности, страна, одной из своих стратегических задач, видит полномасштабное и, главное, комплексное освоение уникальных природных ресурсов, что, в свою очередь, выдвигает ряд требований к нынешнему развитию химической индустрии страны, перспективной отрасли национальной экономики. Об этом сообщает корреспонденту в Туркменистане рассказал эксперт Аллаберды Ильясов.

Отметим, наибольший интерес в качестве гидроминерального сырья представляют естественно возобновляемые поверхностные и погребённые рассолы залива Гарабогаз, а также промышленные подземные воды, попутные и пластовые воды нефтегазовых месторождений.

— Залив Гарабогаз, расположенный на восточном побережье Каспийского моря, —один из уникальных водоёмов в мире, природные богатства которого не имеют аналогов. Здесь величайшее в мире месторождение природной соли морского происхождения, запасы которой оцениваются миллиардами тонн, что ставит его на одно из первых мест в мире. Минерализация залива очень высокая, а это, в свою очередь, позволяет налаживать промышленную разработку имеющихся в нём солевых ресурсов, — рассказал директор филиала в Туркменистане компании Westport Trading Europe Limited (США), доктор технических наук Аллаберды Ильясов.

Отметим, в последнее время всё более актуальной становится защита окружающей среды от вредного воздействия жидких отходов разработки месторождений, которыми являются подземные воды.

— В сущности, подземные воды — богатейший источник различного рода минеральных соединений, имеющих как промышленное, так и лечебное значение. Промышленные воды являются комплексным сырьём, обеспечивающим при разработке малоотходной технологии получение помимо редких элементов также солей натрия, калия, магния и кальция. В ряде случаев эти воды характеризуются бальнеологическими свойствами и высоким теплоэнергетическим потенциалом. На поверхности гидроминеральное сырьё может обогащаться путём концентрирования за счёт испарения, в том числе солнечного, — отметил Ильясов.

Добавим, республика богата уникальными месторождениями минералов и углеводородов. Среди них отдельное место занимают большие запасы калийных солей. Месторождения мирабилита, калийных солей, поваренной соли, йода, брома, озокерита, фосфатов способствуют развитию химической промышленности страны.





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