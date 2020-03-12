В Москве пройдёт очередное заседание Экономического совета СНГ

Главы делегаций стран содружества в пятницу 13 марта обсудят актуальные вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества. Также, рассмотрят проекты, посвящённые Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. Об этом сообщил интернет-портал СНГ

Будет рассмотрен проект приоритетных направлений партнёрства стран-участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года. Проект содержит в себе, вопросы «цифровизации», снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду, сотрудничества в области обеспечения транспортной безопасности.

Руководители делегаций обсудят и проект реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики на 2020–2023 годы. Этот проект направлен на улучшение взаимодействия в отраслях охраны труда, принятие мер по поддержанию эффективной занятости населения, обеспечение соцоподдержки нуждающихся граждан.

Также, будут представлены проекты, посвящённые Году архитектуры и градостроительства в СНГ на 2021 год.

Участники совета выступят, также в пленарном заседании Международного экономического форума «СНГ+МИР». Форум призван способствовать развитию конструктивного практического диалога власти и бизнеса. В программу включены Международный туристический конгресс «СНГ+МИР 2020» и различные тематические секции.

Напомним, что Экономический совет СНГ был сформирован в апреле 1999 года. Также, является исполнительным органом, обеспечивающим выполнение соглашений социально-экономического партнёрства. Заседания совета проводятся не реже, чем 1 раза в квартал. Председатель Совета глав государств в 2020 году – Шавкат Мирзиёев.