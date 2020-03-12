Правительство Кыргызстана ввело ограничение на массовые мероприятия

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 12 марта подписал указ об ограничениях массовых мероприятий для повышения безопасности граждан страны, в связи с возникшей эпидемией коронавируса. Об этом сообщает

Независимо от форм собственности, фирмам, организациям и любым юридическим лицам, которые работают в сфере торговли, услуг и общепита, запрещено устраивать массовые мероприятия, до того, как снимут временные вынужденные ограничения.

Кроме того, юридическим лицам требуется установить в помещениях очистители воздуха и обеспечить работников и посетителей дезинфицирующими средствами.

Глава исполнительной власти поручил соответствующим органам провести масштабную разъяснительную работу с населением страны, для того, чтобы соблюдались правила данного постановления.

Добавим, что вице-премьер Алтынай Омурбекова 11 марта участвовала в церемонии передачи средств индивидуальной защиты для Киргизии. Данные средства переданы Агентством США по международному развитию и ВОЗ, для поддержки предотвращения коронавируса на территории страны.