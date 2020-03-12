Казахстанский лидер рассмотрел экономические и юридические вопросы государственной политики

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 11 марта встретился с представителями крупной национальной энергетической компании и сферы юриспруденции. С ними, глава государства обсудил насущные вызовы современного этапа жизни государства и общества. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Казахстанский лидер, первым принял маститого работника экономического сектора, ныне советника главы концерна «Казмунайгаз Инжиниринг» Жаксыбека Кулекеева. С гостем президент рассмотрел перспективы реализации намеченных государственных задач в социальном секторе и экономическом стане. Главной темой обсуждения стали вопросы сохранения стабильности и доходной динамики, в условиях снижения движений на мировом рынке энергоресурсов.

Токаев заострил внимание экономиста на необходимости прорабатывания широкого круга рабочих вариантов и методов по оптимизации экономического конвейера страны. Также, исходя из современных реалий, усовершенствовать налоговую и валютную политику, отметил политический деятель. При этом очень важно, всячески поддержать предпринимателей и развитие сети отечественных производителей.

После разбора экономических вопросов, президент пригласил к беседе представителя совета общественного доверия, руководителя института по правам человека и европейского права Марата Башимова. В беседе с общественным деятелем лидер Казахстана, во главу угла, выдвинул давно назревшие вопросы по реформированию системы правоохранительных органов, совершенствования парламентского института и повышения уровня юридической грамотности гражданского населения.