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Казахстанский лидер рассмотрел экономические и юридические вопросы государственной политики

Казахстанский лидер рассмотрел экономические и юридические вопросы государственной политикиПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 11 марта встретился с представителями крупной национальной энергетической компании и сферы юриспруденции. С ними, глава государства обсудил насущные вызовы современного этапа жизни государства и общества. Об этом сообщили в пресс-службе президента. 

Казахстанский лидер, первым принял маститого работника экономического сектора, ныне советника главы концерна «Казмунайгаз Инжиниринг» Жаксыбека Кулекеева. С гостем президент рассмотрел перспективы реализации намеченных государственных задач в социальном секторе и экономическом стане. Главной темой обсуждения стали вопросы сохранения стабильности и доходной динамики, в условиях снижения движений на мировом рынке энергоресурсов.

Токаев заострил внимание экономиста на необходимости прорабатывания широкого круга рабочих вариантов и методов по оптимизации экономического конвейера страны. Также, исходя из современных реалий, усовершенствовать налоговую и валютную политику, отметил политический деятель. При этом очень важно, всячески поддержать предпринимателей и развитие сети отечественных производителей.

После разбора экономических вопросов, президент пригласил к беседе представителя совета общественного доверия, руководителя института по правам человека и европейского права Марата Башимова. В беседе с общественным деятелем лидер Казахстана, во главу угла, выдвинул давно назревшие вопросы по реформированию системы правоохранительных органов, совершенствования парламентского института и повышения уровня юридической грамотности гражданского населения.





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