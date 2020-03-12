Казахстанский лидер рассмотрел экономические и юридические вопросы государственной политики

Казахстанский лидер, первым принял маститого работника экономического сектора, ныне советника главы концерна «Казмунайгаз Инжиниринг» Жаксыбека Кулекеева. С гостем президент рассмотрел перспективы реализации намеченных государственных задач в социальном секторе и экономическом стане. Главной темой обсуждения стали вопросы сохранения стабильности и доходной динамики, в условиях снижения движений на мировом рынке энергоресурсов.
Токаев заострил внимание экономиста на необходимости прорабатывания широкого круга рабочих вариантов и методов по оптимизации экономического конвейера страны. Также, исходя из современных реалий, усовершенствовать налоговую и валютную политику, отметил политический деятель. При этом очень важно, всячески поддержать предпринимателей и развитие сети отечественных производителей.
После разбора экономических вопросов, президент пригласил к беседе представителя совета общественного доверия, руководителя института по правам человека и европейского права Марата Башимова. В беседе с общественным деятелем лидер Казахстана, во главу угла, выдвинул давно назревшие вопросы по реформированию системы правоохранительных органов, совершенствования парламентского института и повышения уровня юридической грамотности гражданского населения.