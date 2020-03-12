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О расширении пакета соцгарантий для украинских военных заявил Зеленский

О расширении пакета соцгарантий для украинских военных заявил ЗеленскийУкраинские власти обеспечат военнослужащих расширенным пакетом социальных гарантий и обеспечат высокую обороноспособность государства. Данное заявление было сделано 11 марта лидером страны Владимиром Зеленским в ходе представления нового министра обороны Андрея Тарана, сообщает пресс-служба президента Украины.

Было отмечено, что для реализации плана необходима совместная работа членов минобороны и руководителя вооруженных сил государства во всех значимых направлениях. При этом Зеленский отметил, что основной упор должен быть сделан на самих военных. Сюда входит закупка современного вооружения, использование эффективной методики подготовки военных и расширенный комплекc социальных льгот и гарантий. 

— Украинские военнослужащие отдают своей стране силы, здоровье, и свою жизнь. Мы, в свою очередь, должны обеспечить их достойным «мотивационным пакетом», — сказал Зеленский.

Новый министр обороны подчеркнул, что основой армии всегда были люди. По его словам, украинских военных обеспечат достойной зарплатой, правом на поступление в вузы, качественными медуслугами и соответствующим комплексом гарантий при увольнении. Данные изменения поднимут престиж прохождения службы в ВС Украины, добавил Таран.





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