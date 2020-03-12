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Минтруда Таджикистана расширит работу по защите прав мигрантов

Минтруда Таджикистана расширит работу по защите прав мигрантовВ Республике Таджикистан будет усилена защита прав мигрантов. Обсуждение данной темы состоялось в рамках встречи руководителя минтруда и миграции страны Гулры Джабборзода и представителя Международной организации по миграции (МОМ) в республике Кристины Транка. Об этом сообщили в пресс-службе минтруда Таджикистана.

Стороны подвели итоги многостороннего сотрудничества и обозначили направления дальнейшего партнёрства между МОМ и Таджикистаном. Сюда, по словам участников встречи, входит реализация амбициозных планов и расширенных программ по защите прав мигрантов.

Кристина Транка подчеркнула, что с начала деятельности МОМ в республике в 1993 году был реализован ряд успешных проектов, которые помогли многим мигрантам. В рамках данной деятельности была также осуществлена расширенная поддержка семей переселенцев. Кроме того, как отметила глава организации, была проделана большая работа по противодействию торговле людьми.

Таджикский чиновник предоставила главе резиденции МОМ информацию о двустороннем сотрудничестве в реализации текущих проектов в сфере миграции. Она также отметила заинтересованность таджикских властей в расширении потенциала многовекторных отношений между Таджикистаном и соответствующей международной организацией.





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