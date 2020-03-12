В Узбекистане будут повышать систему охраны общественного здоровья

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 марта провёл совещание по повышению эффективности системы охраны общественного здоровья в стране. На заседании поставлена задача, глубоко исследовать указанные вопросы, также, наладить на местах адресную работу на основе конкретных новых программ. Об этом сообщили вглавы страны.

Напомним, что, в своём послании парламенту в январе этого года, глава государства определил главные задачи по укреплению здоровья граждан.

Отметим, что по данным ВОЗ здоровье человека, медикаментозным лечением обеспечивается примерно на 10 процентов, от генетики зависит на 15 процентов, состояние окружающей среды влияет на уровне 20 процентов. Самое главное, в этом соотношении до 55 процентов факторов, влияющих на здоровье человека, связаны с образом его жизни.

В связи с этим минздраву, агентству санитарно-эпидемиологического благополучия и госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора поручено внедрить, на основе современного международного опыта, абсолютно новую систему укрепления здоровья населения и пропаганды ЗОЖ.

На совещании, отметили, что «профилактика заболеваний» должна начинаться, прежде всего, в сельской местности.

Кроме того, президент затронул вопрос распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19, это, в определенной степени, вызывает обеспокоенность и у населения Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что задача предотвращения проникновения в Узбекистан этой болезни требует вывести систему здравоохранения на ещё более высокий уровень работы, также в направлении «профилактики».

По этой причине, узбекский лидер поручил, ответственным министерствам и ведомствам, улучшить принимаемые карантинные и профилактические меры.