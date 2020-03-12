Турки обеспокоены картами Геноцида армян на стенах в Иерусалиме





Они выражают недовольство тем, что на картах с заголовком "



Также отмечается, что на карте Османская Турция делится на две части. В западной части указана Османская империи, в восточной части – В центре внимания турецких СМИ оказались английские карты, размещенные на стенах армянского района Иерусалима в Израиле, сообщает издание Ermenihaber.Они выражают недовольство тем, что на картах с заголовком " Геноцид армян 1915-1923 гг” территории Османская империя изображена частично.Также отмечается, что на карте Османская Турция делится на две части. В западной части указана Османская империи, в восточной части – Армения и в юго-восточной части – Курдистан.



Турецкие круги в Иерусалиме опасаются, что если они порвут или сорвут со стен карты, размещенные армянской церковью, их могут арестовать по обвинению в «ограничении свободы».



«Даже если карты будут уничтожены, будут приклеены новые», – сказал источник.

