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Турки обеспокоены картами Геноцида армян на стенах в Иерусалиме

 
В центре внимания турецких СМИ оказались английские карты, размещенные на стенах армянского района Иерусалима в Израиле, сообщает издание Ermenihaber.

Они выражают недовольство тем, что на картах с заголовком "Геноцид армян 1915-1923 гг” территории Османская империя изображена частично.

Также отмечается, что на карте Османская Турция делится на две части. В западной части указана Османская империи, в восточной части – Армения и в юго-восточной части – Курдистан.

Турецкие круги в Иерусалиме опасаются, что если они порвут или сорвут со стен карты, размещенные армянской церковью, их могут арестовать по обвинению в «ограничении свободы».

«Даже если карты будут уничтожены, будут приклеены новые», – сказал источник.
 


  Источник:FMG NEWS

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