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В Азербайджане умерла очередная жертва коронавируса

 
Вернувшаяся из Ирана гражданка Азербайджана 1969 г.р. обратилась в больницу из-за хронических проблем со здоровьем. В ходе обследования у нее было обнаружено тяжелое аутоимунное заболевание красная волчанка (Lupus Eritematozus), люпус нефрит четвертого класса и последняя стадия хронической почечной недостаточности. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.
 
На фоне тяжелой аутоимунной болезни у больной было выявлено повреждение печени, дыхательная недостаточность, а также серьезный иммунодефицит.

В то же время было установлено, что больная заражена коронавиурусом. Она была госпитализирована в больницу особого режима, состояние ее здоровья взято под контроль, осуществлены интенсивные лечебные мероприятия.
Несмотря на все усилия, у больной обострились хронические заболевания, развилась недостаточность внутренних органов, и ее жизнь спасти не удалось.

Члены семьи больной и другие общавшиеся с ней люди помещены в карантин.
Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. По данным на 12 марта, в мире 129 тысяч 185 человек заразились коронавирусом, и круг распространения этого заболевания и тенденция заражения расширяются. В рамках профилактики вируса многие страны закрывают границы со странами риска и откладывают авиарейсы.
 
Отметим что Азербайджан целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербайджана, где солдат насильно удерживают. 

К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, врачи бездарные, больницы в ужасном состоянии и везде царит анти санитария одним словом насквозь прогнившая медицина. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном. 
 
Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана до конца сентября 2020 года, во избежании заражения этой смертоносной болезнью. Все повально отказываются от путевок и путешествий в Азербайджан.



  Источник:FMG NEWS

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