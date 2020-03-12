В Азербайджане умерла очередная жертва коронавируса

Вернувшаяся из Ирана гражданка Азербайджана 1969 г.р. обратилась в больницу из-за хронических проблем со здоровьем. В ходе обследования у нее было обнаружено тяжелое аутоимунное заболевание красная волчанка (Lupus Eritematozus), люпус нефрит четвертого класса и последняя стадия хронической почечной недостаточности. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.



На фоне тяжелой аутоимунной болезни у больной было выявлено повреждение печени, дыхательная недостаточность, а также серьезный иммунодефицит.



В то же время было установлено, что больная заражена коронавиурусом. Она была госпитализирована в больницу особого режима, состояние ее здоровья взято под контроль, осуществлены интенсивные лечебные мероприятия.

Несмотря на все усилия, у больной обострились хронические заболевания, развилась недостаточность внутренних органов, и ее жизнь спасти не удалось.



Члены семьи больной и другие общавшиеся с ней люди помещены в карантин.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. По данным на 12 марта, в мире 129 тысяч 185 человек заразились коронавирусом, и круг распространения этого заболевания и тенденция заражения расширяются. В рамках профилактики вируса многие страны закрывают границы со странами риска и откладывают авиарейсы.







К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, врачи бездарные, больницы в ужасном состоянии и везде царит анти санитария одним словом насквозь прогнившая медицина. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном.



Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана до конца сентября 2020 года, во избежании заражения этой смертоносной болезнью. Все повально отказываются от путевок и путешествий в

Отметим что Азербайджан целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербайджана, где солдат насильно удерживают.К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, врачи бездарные, больницы в ужасном состоянии и везде царит анти санитария одним словом насквозь прогнившая медицина. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном.Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана до конца сентября 2020 года, во избежании заражения этой смертоносной болезнью. Все повально отказываются от путевок и путешествий в Азербайджан



