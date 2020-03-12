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Армянские банкноты признаны лучшими в мире

 
Новая серия армянских банкнот стала победителем Международного конкурса High Security Printing EMEA-2020 в номинации "Лучшая новая серия”.
Эта награда была частью ежегодной конференции High Security Printing EMEA, проводимой компанией Reconnaissance International в Лиссабоне (Португалия) 9-11 марта 2020 года. Награды были представлены в трех номинациях: «Лучшая новая серия», «Лучшая новая банкнота» и «Лучшая новая коллекция монет».

Также было отмечено, что серия банкнот номиналом 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 и 50000 драмов производится на композитном сырье, которое сочетает в себе прочность полимеров с пригодностью для печати на бумаге для получения долговечных и надежных банкнот.

Армения является первой страной в мире, которая имеет полный набор банкнот, напечатанных на основе бумаге / полимере Hybrid ADDvance Louisenthal. Жюри особенно впечатлило оформление заметок, отражающих исторические, культурные и религиозные темы.


  Источник:FMG NEWS

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