Монастырь Давида Гареджи и уже массовая драка азербайджанцев и грузин

Комитет по защите монастырского комплекса Давида Гареджи в Грузии провел акцию протеста перед министерством иностранных дел страны, требуя активного участия министерства в решении вопроса о монастырском комплексе, об этом сообщает грузинское издание metronome.ge.



По мнению протестующих, грузинское духовенство и гражданские лица должны иметь возможность свободно перемещаться по территории Давида Гареджи.



«Ведомство Залкалиани молчит, ответа нет. Они не отозвали посла (из Баку ), не подали ноту протеста. Мы направили в министерство письмо с требованием незамедлительно отреагировать на оккупацию Азербайджаном территории Грузии», – сказал председатель комитета по защите монастыря Давида Гареджи Николиз Мжаванадзе.



А сегодня стало известно что в Грузии произошла массовая драка между грузинской и азербайджанской молодежью.

В Гардабанском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, произошла массовая драка между азербайджанцами и грузинами. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По информации грузинского телеканала Мтавари, в драке участвовало до 400 человек. Нечеловеческие побои были нанесены грузинским парням со стороны азербайджанских зверей.



В результате потасовки с обеих сторон пострадало несколько человек. Молодые люди были вооружены битами и ножами. Причины конфликта неизвестны.



Полиция начало расследование инцидента.

