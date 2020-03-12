Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания, сообщает официальный представитель премьера Камерон Ахмад.

По его данным, которые приводит РИА Новости, недавно супруга Трюдо вернулась из Великобритании, а минувшей ночью она почувствовала «умеренные симптомы гриппа, включая небольшой жар».

«По совету врача премьер-министр продолжает свою деятельность, следит за собой, у него симптомов нет. Тем не менее в целях предосторожности премьер-министр решил изолировать себя и работать из дома, до тех пор пока не будут получены результаты тестов Софи», — говорится в заявлении Ахмада на странице в Twitter.