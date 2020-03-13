США осудили Азербайджан за дискриминацию армян, талышей и лезгин



Госдепартамент США осудил Азербайджан за нарушения прав армян, талышей и лезгин. Так, в соответствующем докладе упомянуты случаи преследования людей с армянскими фамилиями при попытке въехать в страну. Более того, Госдеп отметил наличие в Азербайджане целого поколения выросшего на идеях ненависти в отношении армян.



Напомним, что лица с армянскими фамилиями практически гарантированно попадают под прессинга азербайджанских спецслужб при попадании в АР. Кроме того, в азербайджанских тюрьмах содержатся похищенные из России лидер талышского национально-освободительного движения Фахраддин Абосзода и из Украины блогер Эльвин Исаев.

Также в документе говорится об отказе Баку в предоставлению лезгинам и талышам учебников на их языках.Напомним, что лица с армянскими фамилиями практически гарантированно попадают под прессинга азербайджанских спецслужб при попадании в АР. Кроме того, в азербайджанских тюрьмах содержатся похищенные из России лидер талышского национально-освободительного движения Фахраддин Абосзода и из Украины блогер Эльвин Исаев.

Адвокат лидера талышского национально-освободительного движения Фахраддина Абосзода, осужденного в Баку на 16 лет, президент русско-армянской ассоциации юристов «АРМРОСС» Рубен Киракосян рассказал, что поле похищения из следственного изолятора, Абосзода лишили возможности связаться с ним – его адвокатом, не дали принести жалобу на незаконное выдворение. И это при том, что согласно статьи 10 федерального закона «О беженцах», лицо, ходатайствующее о признании беженцем, не может быть возвращено при сохранении опасности преследования по политическим, этническим признакам, либо если может быть подвергнут бесчеловечному обращении.



Адвокат подчеркнул, что совершенно непонятно на чем строятся доводы обвинения, т.к. половина дела просто засекречена, причем так, что даже защитник не смог с ним ознакомиться.

"Думаю, таким судопроизводством можно спокойно доказать причастность к разрушению Вавилонской башни или крепости Бастилия и уверяю, это будет стопроцентной правдой”, – сказал Киракосян.



В настоящее время сторона защиты инициировала пересылку в

Опасаясь за жизнь Фахраддина Абосзода в азербайджанской тюрьме, адвокат Киракосян сообщил, что в Азербайджанской Республике с 1992 года по настоящее время скончались в изоляции или бежали более 20 общественных деятелей талышского происхождения вследствие своей гражданской позиции с требованием уважения своей национальной идентичности, языка и культур.

Адвокат подчеркнул, что совершенно непонятно на чем строятся доводы обвинения, т.к. половина дела просто засекречена, причем так, что даже защитник не смог с ним ознакомиться."Думаю, таким судопроизводством можно спокойно доказать причастность к разрушению Вавилонской башни или крепости Бастилия и уверяю, это будет стопроцентной правдой”, – сказал Киракосян.В настоящее время сторона защиты инициировала пересылку в Баку документов из ЕСПЧ для начала процесса «Аббосзода против Азербайджана» по факту его похищения из подмосковного изолятора и передачи Азербайджану под видом выдворения и ожидает их обратного поступления в ЕСПЧ. В случае непоступления, в ЕСПЧ будет подана жалоба о чинении препятствий доступа к правосудию.Опасаясь за жизнь Фахраддина Абосзода в азербайджанской тюрьме, адвокат Киракосян сообщил, что в Азербайджанской Республике с 1992 года по настоящее время скончались в изоляции или бежали более 20 общественных деятелей талышского происхождения вследствие своей гражданской позиции с требованием уважения своей национальной идентичности, языка и культур.



О наличии признаков политического преследования в истории Аббосзода письменно подтвердило управление ООН по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Напомним, что год назад Фахраддина Абосзода был похищен из Москвы и вывезен в Азербайджан спецслужбами этой страны. Бакинский суд приговорил его к 16 годам тюремного заключения за сотрудничество с иностранными (армянскими) спецслужбами.О наличии признаков политического преследования в истории Аббосзода письменно подтвердило управление ООН по делам беженцев и вынужденных переселенцев.



Депутат парламента Армении, езид по национальности Рустам Бакоян, выступил с призывом к властям Армении и международной общественности обратить внимание на судьбы автохтонных народов региона, страдающих от давления искусственных тоталитарных режимов.

