Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов

Беларусь и Армения планируют реализовать новые проекты в научно-технической и IT-сферах, а с высокотехнологичным продуктом выйти на рынок третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О торгово-экономическом сотрудничестве Минска и Еревана 5 февраля говорили в Совете Республики. Есть интерес не только в сотрудничестве в области информационных технологий. Уже заключены договоры с нашими организациями по замене лифтов в армянской столице. Также речь идет о поставках городского пассажирского транспорта. Планируется развивать и гуманитарное сотрудничество.

Товарооброт между Беларусью и Арменией за 2019 год составил свыше 60 миллионов долларов. Значительно увеличился экспорт. В Армению мы продаем тракторы и тягачи, шины, мебель, продукты и лекарства.

Белорусская сторона предлагает создать на территории Армении совместное производство по выпуску лифтового оборудования. Об этом 12 марта журналистам, отвечая на вопрос АрмИнфо касательно перспектив сотрудничества двух стран, сообщил министр лесного хозяйства Республики Беларусь Виталий Дрожжа.







Министр обратил внимание на то, что в Армении очень серьезное внимание уделяется развитию инфраструктурных проектов. С учетом реализации в Ереване программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных жилых зданиях, белорусская сторона предложила основать в Армении соответствующее совместное производство, которое могло бы осуществлять также гарантийное и постгарантийное обслуживание. Министр обратил внимание на то, что в Армении очень серьезное внимание уделяется развитию инфраструктурных проектов. С учетом реализации в Ереване программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных жилых зданиях, белорусская сторона предложила основать в Армении соответствующее совместное производство, которое могло бы осуществлять также гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Со своей стороны министр экономики РА Тигран Хачатрян отметил, что создание данного предприятия является одним из возможных направлений сотрудничества. По его словам, предложения белорусских партнеров будут в дальнейшем обсуждены на конкурентных основах. <После принятия соответствующего решения мы сделаем все возможное, чтобы наши белорусские партнеры нашли в Армении все возможности для реализации этой программы>, - заметил он.

По его словам, это не только откроет перед мэрией Еревана возможности в деле формирования предложения для переоснащения лифтового хозяйства, но и поможет искать пути импорта продукции. При этом Хачатрян указал также на то, в рамках прошедшего сегодня в Ереване 14-го заседания армяно-белорусской межправительственной комиссии была отмечена важность не только лифтового, но и других производств, которые развиты в Беларуси, и которые готовы, перебазировавшись в Армении, стремиться к соседним рынкам.



Как ранее сообщалось, почти 70% действующих в Ереване лифтов эксплуатируются более 40 лет, в то время как они должны были быть заменены 25 лет назад. Согласно столичной мэрии, социальное значение проблемы и гарантии безопасности граждан предполагает замену 3500 лифтов. При этом полная замена фонда будет производиться за счет заемных средств. Пилотная программа стартовала в прошлом году, и предполагала замену 20 лифтов в 10 административных округах Еревана.





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Правительство Беларуси готово предоставить Армении 10 млн саженцев для программы по посадке деревьев. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на заседании межправительственной комиссии в Ереване.