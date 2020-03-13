Президент Молдовы провёл встречу с премьер-министром Венгрии

Лидер Молдавии Игорь Додон 12 марта встретился с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном. В рамках диалога, собеседники обсудили вероятность открытия прямого рейса Будапешт-Кишинёв. Об этом сообщает

Глава государства поблагодарил премьера за визит и отметил, что его приезд в Молдавию имеет особую важность для расширения взаимоотношений между двумя республиками.

Кроме того, Додон высоко оценил продвижение двусторонних отношений и растущее экономическое партнёрство в сфере европейской интеграции.

Между Молдовой и Венгрией количество подписанных соглашений составляет 66, что говорит о продвинутых правовых рамках отношений в разных сферах.

Объём молдавско-венгерской продукции в прошлом году составил порядка 120 миллионов долларов. В списке партнёров по торговле Венгрия находится на тринадцатом месте.

В том числе президент одобрил прибытие в столицу делегации предпринимателей из Венгрии, для того, чтобы принять участие в бизнес-форуме.

Додон с уверенностью заявил, что данное мероприятие станет толчком для расширения сотрудничества между бизнесменами двух стран.