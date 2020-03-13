Президент Молдовы провёл встречу с премьер-министром Венгрии

Глава государства поблагодарил премьера за визит и отметил, что его приезд в Молдавию имеет особую важность для расширения взаимоотношений между двумя республиками.
Кроме того, Додон высоко оценил продвижение двусторонних отношений и растущее экономическое партнёрство в сфере европейской интеграции.
Между Молдовой и Венгрией количество подписанных соглашений составляет 66, что говорит о продвинутых правовых рамках отношений в разных сферах.
Объём молдавско-венгерской продукции в прошлом году составил порядка 120 миллионов долларов. В списке партнёров по торговле Венгрия находится на тринадцатом месте.
В том числе президент одобрил прибытие в столицу делегации предпринимателей из Венгрии, для того, чтобы принять участие в бизнес-форуме.
Додон с уверенностью заявил, что данное мероприятие станет толчком для расширения сотрудничества между бизнесменами двух стран.