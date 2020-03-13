Кино и книги станут новым методом борьбы с коррупцией в Таджикистане

Итоги антикоррупционной программы в Таджикистане на 2013–2020 годы обсудили 11 марта в министерстве культуры страны. Участники мероприятия отметили необходимость борьбы с коррумпированностью посредством искусства. Об этом CentralAsia.news сообщили 12 марта в пресс-службе минкультуры Таджикистана

Глава ведомства Зульфия Давлатзода подчеркнула, что подобная противозаконная деятельность оказывает негативное влияние на развитие государства. Она призвала участников мероприятия объединить силы в данном направлении.

Представитель госагентства финконтроля и борьбы с коррупцией Шодком Турсунзода отметил, что министерство культуры может внести важный вклад в процесс борьбы с коррупционной деятельностью на территории Таджикистана. Он сделал акцент на том, что необходимо освещать последствия соответствующих правонарушений при помощи спектаклей, литературных произведений, кино и статей в газетах.

По мнению чиновника, фильмы могут оказать положительное влияние на мировоззренческие установки молодёжи в данном направлении, так как кино является самым востребованным массовым искусством.

Напомним, что ранее в учебных заведениях министерства уже состоялись встречи с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе данных мероприятий были обсуждены вопросы ликвидации коррупционных правонарушений в Таджикистане.