Кино и книги станут новым методом борьбы с коррупцией в Таджикистане

Глава ведомства Зульфия Давлатзода подчеркнула, что подобная противозаконная деятельность оказывает негативное влияние на развитие государства. Она призвала участников мероприятия объединить силы в данном направлении.
Представитель госагентства финконтроля и борьбы с коррупцией Шодком Турсунзода отметил, что министерство культуры может внести важный вклад в процесс борьбы с коррупционной деятельностью на территории Таджикистана. Он сделал акцент на том, что необходимо освещать последствия соответствующих правонарушений при помощи спектаклей, литературных произведений, кино и статей в газетах.
По мнению чиновника, фильмы могут оказать положительное влияние на мировоззренческие установки молодёжи в данном направлении, так как кино является самым востребованным массовым искусством.
Напомним, что ранее в учебных заведениях министерства уже состоялись встречи с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе данных мероприятий были обсуждены вопросы ликвидации коррупционных правонарушений в Таджикистане.