Президент Узбекистана посетил свободную экономическую зону в Хорезмской области

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 марта ознакомился с работой предприятия Develop Textile в свободной экономической зоне «Хазорасп». Об этом сообщилипрезидента.

В зоне свободной торговли Хорезмской области реализуется 19 проектов на сумму более 306 миллионов долларов, из них свыше 266 миллионов долларов, это зарубежные капиталовложения. Сейчас на предприятие изготавливаются сендвич-панели, моющие средства, автомобильные радиаторы, стройматериалы, трикотажные изделия, медицинские перчатки, обувь и другие различные товары. Работают на нём свыше 1100 сотрудников.

Отметим, компания ООО Develop Textile начала производить продукцию в январе этого года. Проектная стоимость, которой 13 миллионов долларов. Здесь установлено современное оборудование из Германии, Турции и Китая, также создано 760 рабочих мест. Предприятие будет выпускать в год 4 тысячи тонн готовой окрашенной трикотажной ткани и 14 миллионов единиц различной швейной продукции. Изделия планируются экспортировать в страны ЕС.

Узбекский лидер подчеркнул, что нужно приумножать число таких современно-новых компаний, чтобы полностью перерабатывать весь заготавливаемый в Хорезмской области хлопок-сырец и реализовывать готовую продукцию в других странах.

Скажем, что в СЭЗ в этом году запланировано запустить ещё 4 предприятия, стоимостью более 26 миллионов долларов.

Также, президенту Узбекистана презентовали инвестиционные проекты, которые в ближайшее время, планируется реализовать в Хорезме.

Помимо этого, Мирзиёев, в ходе визита в регион, ознакомился с проектами по развитию плодоовощеводства, приусадебного хозяйства, животноводства и рыбоводства в Хорезмской области.

Добавим, что экономическая зона создана в соответствии с указом Шавката Мирзиёева, от 12 января 2017 года.

Напомним, что компания Develop Textile основана в 1985 году.