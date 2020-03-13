В Киеве запустили систему автоматической фиксации превышения скорости

Камеры, установленные в Киеве, будут фиксировать нарушение правил дорожного движения в формате фотографий и видео. До начала мая в Киевской области заработают еще 30 камер. В рамках данного процесса был также открыт аналитический центр безопасности дорожного движения.
По мнению Авакова, фотовидеофиксация соответствующих нарушений позволит минимизировать число дорожно-транспортных происшествий. Так, за 28 лет независимости, на территории страны погибло около 174 000 человек в результате несоблюдения скоростных режимов, добавил чиновник.
Замруководителя МВД Антон Геращенко подчеркнул, что 40% всех происшествий на дорогах происходят по причине превышения скорости. При этом он отметил, что камеры были установлены именно в тех местах, где, согласно статистике, произошло наибольшее количество ДТП. Украинский лидер, который ознакомился с работой системы, отметил, что количество смертей на дорогах соизмеримо с войной.