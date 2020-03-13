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В Киеве запустили систему автоматической фиксации превышения скорости

В Киеве запустили систему автоматической фиксации превышения скоростиВ столице Украины 12 марта запустили систему автоматической фиксации превышения скорости на дорогах. На данный момент установлено 20 камер по всему городу. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что нововведение поможет снизить число ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Камеры, установленные в Киеве, будут фиксировать нарушение правил дорожного движения в формате фотографий и видео. До начала мая в Киевской области заработают еще 30 камер. В рамках данного процесса был также открыт аналитический центр безопасности дорожного движения.

По мнению Авакова, фотовидеофиксация соответствующих нарушений позволит минимизировать число дорожно-транспортных происшествий. Так, за 28 лет независимости, на территории страны погибло около 174 000 человек в результате несоблюдения скоростных режимов, добавил чиновник.

Замруководителя МВД Антон Геращенко подчеркнул, что 40% всех происшествий на дорогах происходят по причине превышения скорости. При этом он отметил, что камеры были установлены именно в тех местах, где, согласно статистике, произошло наибольшее количество ДТП. Украинский лидер, который ознакомился с работой системы, отметил, что количество смертей на дорогах соизмеримо с войной.





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