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Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Лебапский велаят

Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Лебапский велаятПрезидент Туркменистана 12 марта с рабочим визитом посетил Лебапский велаят. Бердымухамедов ознакомился c положением дел на возводимых объектах промышленной инфраструктуры, а также продвижением социально-экономических проектов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан — Сегодня».

В рамках поездки глава государства посетил цементный завод «Лебап», который был сдан в эксплуатацию в 2013 году.

Заместитель председателя Кабмина Шамухаммет Дурдылыев доложил о том, что в целях увеличения мощности цемзавода производственного объединения Türkmensement до 1 млн тонн в год намечено строительство его второй очереди. Чиновник также сообщил об объявлении международного тендера на возведение нового цементного завода в Лебапском велаяте.

— Стратегия развития регионов является основной составляющей устойчивого развития страны. Поэтому эти вопросы тесно связаны с природно-ресурсным потенциалом и системными задачами, — отметил президент.

Добавим, президент Туркменистана принял участие в закладке фундамента второй очереди цементного завода.





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