Правительство Киргизии намерено усилить поддержку местных предпринимателей

По словам Абылгазиева, в начале марта нынешнего года резкий спад цен на нефть, не менее чем на 30%, привел к тому, что снизились курсы национальных валют России и Казахстана.
Напомним, что 10 марта данная тема была обсуждена в ходе телефонного разговора с российским премьером Михаилом Мишустиным. Коллеги обсудили обоюдные действия по минимизации последствий, которая складывается на валютном и нефтяном рынках.
Глава кабмина сообщил, что правительство государства с 9 марта сосредоточенно следит за обстановкой на мировых рынках.
К окончанию срочного заседания с Нацбанком, были приняты меры для стабильности резкого колебания курсов на рынках валюты и поддержки экономики в стране.