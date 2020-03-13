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Правительство Киргизии намерено усилить поддержку местных предпринимателей

Правительство Киргизии намерено усилить поддержку местных предпринимателейГлава исполнительной власти Киргизии Мухммедкалый Абылгазиев 13 марта провёл заседание, касающееся вопросов стабильности снижения курса нацвалюты, где заявил, что власти страны намерены поддерживать отечественных бизнесменов. Премьер также отметил, что, в случае выполнения юридическими лицами обязательств по налогам, проверки будут перенесены на удалённый режим. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам Абылгазиева, в начале марта нынешнего года резкий спад цен на нефть, не менее чем на 30%, привел к тому, что снизились курсы национальных валют России и Казахстана.

Напомним, что 10 марта данная тема была обсуждена в ходе телефонного разговора с российским премьером Михаилом Мишустиным. Коллеги обсудили обоюдные действия по минимизации последствий, которая складывается на валютном и нефтяном рынках.

Глава кабмина сообщил, что правительство государства с 9 марта сосредоточенно следит за обстановкой на мировых рынках.

К окончанию срочного заседания с Нацбанком, были приняты меры для стабильности  резкого колебания курсов на рынках валюты и поддержки экономики в стране.





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