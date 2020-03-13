Правительство Молдовы одобрило проект закона о наказании за распространение заболеваний

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 11 марта провёл заседание правительства, на котором члены кабинета министров страны одобрили законопроект, где говорится, что лица, не соблюдающие меры по предупреждению распространения коронавируса, будут наказаны штрафом в 50 000 леев или будут лишены свободы сроком до трёх лет. Об этом сообщает

Автор данного проекта, которым является министр юстиции Фадей Нагачевский, подчеркнул, что эти меры необходимы для того, чтобы граждане не относились халатно к правилам карантина и не подвергали других людей опасности.

Кроме того, на совещании глава правительства сообщил о визите премьера Венгрии Виктора Орбана в страну и о намерении подписать молдавско-венгерское стратегическое сотрудничество.

Премьер отметил, что Орбан прибыл с большой группой агентов по экономике, которые намерены инвестировать средства в экономику государства.

В том числе, правительство Венгрии предоставило своим инвесторам кредит в размере сто миллионов евро, для тех, кто захочет развивать собственный бизнес на территории Молдавии.