Правительство Молдовы одобрило проект закона о наказании за распространение заболеваний

Автор данного проекта, которым является министр юстиции Фадей Нагачевский, подчеркнул, что эти меры необходимы для того, чтобы граждане не относились халатно к правилам карантина и не подвергали других людей опасности.
Кроме того, на совещании глава правительства сообщил о визите премьера Венгрии Виктора Орбана в страну и о намерении подписать молдавско-венгерское стратегическое сотрудничество.
Премьер отметил, что Орбан прибыл с большой группой агентов по экономике, которые намерены инвестировать средства в экономику государства.
В том числе, правительство Венгрии предоставило своим инвесторам кредит в размере сто миллионов евро, для тех, кто захочет развивать собственный бизнес на территории Молдавии.