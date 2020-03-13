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Из-за коронавируса туристы отменяют поездки в Азербайджан | Пандемия

 
В связи с глобальной проблемой вокруг коронавируса в отелях Азербайджана наблюдается тотальный спад спроса в отельной сфере. В настоящее время уточняются его масштабы. Об этом сказал Trend Генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

По ее словам, ввиду отмены резервации ранее забронированных номеров, ожидается, что глобальный спад будет наблюдаться и в последующие месяцы как минимум до октября.
В настоящее время в отелях продолжается дезинфекция в связи с коронавирусом, сотрудники проходят специальный инструктаж», — сказала Гюнай Саглам.
По ее словам, с учетом международной практики для отелей разрабатываются буклеты информационного характера в связи с коронавирусом.
 
Сеодня у 4 граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.
«Эти лица помещены в больницы особого режима, в настоящее время их состояние критическое, принимаются соответствующие меры для лечения.
Состояние гражданина Азербайджана 1938 года рождения, ранее помещенного в больницу особого режима, остается стабильно тяжелым. Пациент находится под строгим контролем и принимаются необходимые меры по лечению.
 
Другие лица, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а их больше чем 190 человек продолжают лечение в больницах особого режима, их здоровье строго контролируется», – говорится в сообщении.

Отметим что Азербайджан целенаправленно скрывает тотальную заболеваемость от коронавируса в республике, так как считает это военной тайной. Есть подозрения что коронавирус проник и в вооруженные силы Азербайджана, где солдат насильно удерживают. 

К сожалению огромное количество зараженных сегодня срочно пересекает границу России, так как в Азербайджане им не могут помочь, так как медицина в Азербайджане отсталая, врачи бездарные, больницы в ужасном состоянии и везде царит анти санитария одним словом насквозь прогнившая медицина. Грузия и Иран закрыли границы с Азербайджаном. 
 
Туристические порталы строго рекомендуют отказаться от посещения Азербайджана до конца сентября 2020 года, во избежании заражения этой смертоносной болезнью. Все повально отказываются от путевок и путешествий в Азербайджан.


  Источник:FMG NEWS

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