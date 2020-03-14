Баку по сей день продолжает вводить в заблуждение международную общественность | АРА-ОТS

11 марта австрийское информационное агентство АРА-ОТS опубликовало статью об азербайджанских фальсификациях событий в Ходжалу, погромах армян в Сумгаите и Баку , а также о продолжении Азербайджаном армянофобской политики. Ниже представлен перевод статьи.



"Каждый год в эти дни армяне всего мира вспоминают жертв погромов армян в Азербайджане, в городе Сумгаит и столице

"Каждый год в эти дни армяне всего мира вспоминают жертв погромов армян в Азербайджане, в городе Сумгаит и столице Баку . Антиармянские погромы, резня и этническая чистка армян стали ответом властей Азербайджана на желание армян Нагорного Карабаха реализовать свое справедливое право на самоопределение, согласно международным нормам и законодательству СССР.





Азербайджанские власти так и не дали четких ответов на множество вопросов, связанных с Ходжалу.

Во-первых следует обратиться к интервью бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова, которое он дал российской «Независимой газете» 2 апреля 1992 года. В этом интервью Муталлибов возложил ответственность за события в Ходжалу на азербайджанскую оппозицию, который они были выгодны. Неоспоримый факт, что трагедия жителей Ходжалу произошла на территории, контролируемой радикальным оппозиционным движение «Народный Фронт Азербайджана», в 11-12 километрах от самого Ходжалу. Отметим, что используя эти события, оппозиция заставила Муталлибова через несколько дней подать в отставку. Для сокрытия зверств в Сумгаите и Баку , а также для искажения истории конфликта в Нагорном Карабахе официальный Баку по сей день продолжает вводить в заблуждение международную общественность, в том числе используя для этого события, связанные с Ходжалу. Ярким примером антиармянской пропаганды Азербайджана является статья, подготовленная посольством Азербайджана в Австрии и опубликованная в информационном агентстве АРА-ОТS.Азербайджанские власти так и не дали четких ответов на множество вопросов, связанных с Ходжалу.Во-первых следует обратиться к интервью бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова, которое он дал российской «Независимой газете» 2 апреля 1992 года. В этом интервью Муталлибов возложил ответственность за события в Ходжалу на азербайджанскую оппозицию, который они были выгодны. Неоспоримый факт, что трагедия жителей Ходжалу произошла на территории, контролируемой радикальным оппозиционным движение «Народный Фронт Азербайджана», в 11-12 километрах от самого Ходжалу. Отметим, что используя эти события, оппозиция заставила Муталлибова через несколько дней подать в отставку.

Автор вышеупомянутой статьи в «Независимой газете» Дана Мазалова, 17 февраля этого года в беседе с армянским информационным агентством «Арменпресс» в очередной раз подтвердила, что все слова Муталлибова, отраженные в статье, соответствуют словам самого Муталибова.



В 2007 году по обвинению «в клевете о событиях в Ходжалу» азербайджанским судом был приговорен к заключен журналист Эйнулла Фатуллаев. Он поставил под сомнение официальную версию Азербайджана о событиях в Ходжалу. 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека принял решение, согласно которому действия азербайджанского суда были признаны незаконными, а журналист должен был незамедлительно отпущен на свободу. ЕСПЧ в своем решении фактически поставил под сомнение азербайджанскую версию событий. Примечательно, что все, кто открыто говорил о тех событиях и ставил под сомнение версию азербайджанских властей или убиты, или были осуждены на заключение в тюрьме, как Эйнулла Фатуллаев.



Говоря о событиях в Ходжалу, необходимо отметить, что действия сил самообороны Нагорного Карабаха были направлены на нейтрализацию огневых позиций азербайджанских военных, которые месяцами обстреливали мирное население города Степанакерт, на предотвращение гуманитарной катастрофы, перед которой оказалось армянское население, находящееся в окружении и под обстрелом и для освобождения единственного аэродрома в районе, согласно нормам международного гуманитарного права.





Азербайджанские вооруженные силы превратили Ходжалу в огневую позицию для артиллерии и ежедневно обстреливали Степанакерт. С 13 февраля 1992 года, нарушая международные конвенции, Азербайджан начал обстреливать мирное население города из реактивных систем залпового огня БМ-21. Стало очевидно, что подавление огневых точек в Ходжалу было необходимо для физического выживания армянского населения Степанакерта.

Важно отметить, что силы самообороны Нагорного Карабаха не раз предупреждали азербайджанскую сторону о начале военной операции города, призвав их эвакуировать мирное население через гуманитарный коридор. Те, кто ушел через гуманитарный коридор, в том числе и представители администрации Ходжалу, смогли безопасно достичь территорий, находящихся под контролем азербайджанских военных. Азербайджанское население и власти знали о существовании коридора, об этом свидетельствуют сами азербайджанские источники.



К сожалению, вместо того, чтобы создавать условия для мирного решения конфликта и готовить свое население к миру, власти Азербайджана продолжают политику ненависти и пропаганду ксенофобии по отношению к армянам и Армении”.

