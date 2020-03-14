Узбекистан не отменил празднование Новруза

Кабмин Узбекистана 13 марта провёл видеоселекторное совещание по вопросам подготовки и проведения праздника Новруз. Об этом сообщает интернет-портал правительства страны.

Министерства и ведомства страны представили отчёты о подготовке к проведению праздника.

Скажем, что на совещании обсуждался вопрос обеспечения общественного порядка во время проведение Новруза. Праздник весны пройдёт на высоком уровне с всенародными гуляниями, под девизом «С Новрузом – праздником обновления, мой родной Узбекистан!».

Также, все мероприятия и представления, в парках и на открытых площадках, пройдут, как планировалось.

Кроме того, традиционно, в ходе всенародного праздника состоятся выступления узбекских художественных коллективов и концерты фольклорно-этнографических групп.

Отметим, что сегодня и завтра, пройдёт всенародный «хашар», под девизом «Благоустроенный край». Это субботник, уборка территорий силами узбекских граждан. Обычно он проводится перед Новрузом и Днём независимости Узбекистана.

Помимо этого, в местах гуляний проведут профилактические меры и будет усилен медконтроль, в связи с распространением по миру коронавируса Covid-19.

Стоит отметить, что вирус практически дошёл до границ Узбекистана, он зафиксирован уже в Афганистане и Казахстане. Поэтому, в Узбекистане министерством инновации, был объявлен конкурс, с призом 210 тысяч долларов на создание вакцины от коронавируса.

Правительством Узбекистана отмечено, что, учитывая опасность распространения инфекции, ряд мероприятий отменяются. В частности, посвящённый Новрузу марафон в Ташкенте, церемония открытия года «Хива – столица культуры тюрского мира в 2020 году», которая должна была пройти с 31 марта по 1 апреля, а также церемония объявления Бухары столицей исламского мира с 14 по 16 марта отменяются.