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Власти Таджикистана выразили несогласие с критикой США

Власти Таджикистана выразили несогласие с критикой СШАМинистерство иностранных дел Таджикистана 13 марта сделало официальное заявление относительно отчета Госдепартамента США о нарушении прав человека в республике. Было отмечено, что доклад не содержит достоверной информации. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

В своем рапорте американские власти обвинили Таджикистан в намеренном подавлении политического плюрализма на территории страны. Было также подчеркнуто, что в государстве сильно развита коррупционная деятельность. Кроме того, согласно докладу, в стране распространён непотизм.

Руководство МИД Таджикистана в своём заявлении полностью опровергло данную информацию. По словам министра иностранных дел Сироджиддина Мухриддина, факты, на которые опиралась американская сторона при составлении отчета, не были подкреплены реальными данными. В качестве основных источников были использованы заинтересованные СМИ, добавил чиновник.

Представители ведомства отметили, что документ содержит повторяющиеся выдержки из старых докладов и недоказанную информацию о нарушении прав человека в Республике Таджикистан. Министерство также поставило под сомнение объективность изложенной информации ввиду наличия явно негативной окраски рассматриваемого вопроса.





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