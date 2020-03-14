В Ашхабаде возведут новое здание Академии госслужбы при президенте Туркменистана

Член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана индивидуальное предприятие Baýly Gurluşyk в центре туркменской столицы возведёт здание Академии государственной службы при президенте Туркменистана. Об этом в ходе видеоконференции 13 марта президенту Туркменистана доложил заместитель председателя кабинета министров Шамухаммет Дурдылыев, передаёт информагентство «Туркменистан — Сегодня».

Как сообщил чиновник, в соответствии с поручениями Бердымухамедова, минстрой провёл международный тендер на возведение по проспекту Гёроглы нового здания Академии.

Заслушав отчёт, президент обратил внимание на необходимость держать под постоянным контролем реализацию масштабной градостроительной программы, ход возведения многочисленных объектов промышленного, социального и культурного назначения в городах и сёлах республики.

Далее Бердымухамедов подписал постановление о строительстве комплекса зданий Академии.

Добавим, в строительную индустрию страны вкладываются крупные объёмы финансовых средств. Строительные работы ИП начнёт в марте 2020 года и объект будет сдан в эксплуатацию в июне 2022 года.