Украинские власти закроют границы для иностранцев

В связи с быстрым распространением коронавируса в Европе, власти Украины решили закрыть границы для граждан иностранных государств на две недели. Данное решение было принято 13 марта в ходе совещания совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО Украины

Заседание прошло под председательством президента Украины Владимира Зеленского. В рамках данного процесса было решено, что МИД страны проинформирует соответствующие структуры других государств о принятом решении и предоставит инструкции по дальнейшим действиям в этом направлении.

В ходе брифинга по итогам собрания секретарь совета Алексей Данилов отметил, что если через две недели ситуация с вирусом останется неизменной, будут приняты дальнейшие шаги по контролю пересечения границы.

При этом было подчеркнуто, что граждане Украины, которые на данный момент находятся за пределами государства, смогут вернуться обратно. Данилов также отметил, что на всех погранпунктах будут работать специальные медцентры, где будут проводиться экспресс — тесты на выявление коронавируса. По словам чиновника, на территории Украины на сегодняшний день обнаружено лишь 3 случая заражения инфекцией.

В ходе заседания премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что на расширение борьбы с вирусом правительство выделит еще 100 млн гривен.