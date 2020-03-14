Александр Бастрыкин встретился с генпрокурором Узбекистана

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 12 марта прибыл в Узбекистан. В рамках поездки глава СК встретился с генпрокурором Нигматиллой Юлдашевым. Об этом сообщили вкомитета.

Отметим, что дружественная встреча стала очередным шагом к развитию международного партнёрства Следственного комитета России со странами Содружества. С января 2020 года Узбекистан является страной - председателем СНГ.

В узбекской столице были подписаны соглашения о партнёрстве между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой Узбекистана, кроме того заверена программа сотрудничества на 2020-2021 годы.

Помимо этого, Бастрыкин провёл ряд встреч с руководством госорганов Узбекистана. Он встретился с министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым и председателем Верховного Суда Козимджаном Камиловым. Во время беседы, стороны поддержали идею о необходимости подписания межведомственного нормативного правового акта, который позволит в будущем осуществлять обмен студентами, аспирантами, преподавателями.

Добавим, что Козимджан Камилов предложил обменяться методическими рекомендациями по расследованию уголовных дел отдельных категорий. Также, он рассказал, что Узбекистан проводит реформирование судебной системы.

В завершении встречи, собеседники отметили, что отношения между Россией и Узбекистаном, опираются на давние традиции дружбы и взаимного уважения. Также, выразили уверенность в дальнейшем стратегическом сотрудничестве и союзничестве в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Кроме того, глава Следственного комитета пригласил коллег посетить с ответным визитом Россию.

Напомним, что сегодня 13 марта в Москве проходит 85-е заседание Экономического совета СНГ.