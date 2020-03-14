Экономика Азербайджана в катастрофической ситуации

В связи с проблемой распространения коронавируса отельный бизнес Азербайджана терпит серьезные убытки. Об этом сообщаете агентство Trend.



Как заявил генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам, на данный момент в гостиницах республики фиксируется значительный спад спроса. Точные масштабы проблемы уточняются, однако очевидно, что речь идет о серьезных и даже опасных показателях. Более того, спад, по словам чиновника, продолжится и в ближайшие месяцы – скажется отмена брони зарезервированных заранее номеров.



В целом экономика Азербайджана переживает не лучшие времена. После обвала мировых цен на нефть страны, чья экономика основана на нефтяной сфере, в том числе и В целом экономика Азербайджана переживает не лучшие времена. После обвала мировых цен на нефть страны, чья экономика основана на нефтяной сфере, в том числе и Азербайджан , понесли серьезные убытки. Коронавирус в свою очередь также серьезно сказался на мировой экономике.

Транскорпорации несут крупные потери. Особенно тяжелый удар пришелся на туристическую отрасль. Очевидно, что экономический год для Азербайджана начался крайне не благоприятно и положительных прогнозов пока не предвидится.