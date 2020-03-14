Турция закрыла границы с Азербайджаном | ЭПИДЕМИЯ

Сегодня состоялся жесткий телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба президента Азербайджана .



Во время телефонного разговора главы государств обменялись информацией о мерах, предпринимаемых странами в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.



Президент Турции Реджепа Тайипа Эрдоган сообщил о прекращении с 00.00 часов 15 марта взаимных визитов граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путями с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.