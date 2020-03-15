Название «Азербайджан» на территории Южного Кавказа имеет всего лишь историю длиною в один век как с политической, так и даже с географической точки зрения | МИД

Ниже приводим заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении в форме вопроса и ответа.
Вопрос: Пресс-секретарь МИД Азербайджана отреагировала на распространенный нами накануне комментарий. В этом заявлении вновь нашли место территориальные, исторические требования, а также были даны отрицательные оценки внутриполитическим и демократическим процессам в Армении. В то же время Ваши краткие ответы, по мнению азербайджанской стороны, отображают ограниченный образ мышления армянской стороны. Это нуждается в комментировании.
Ответ: Я не считаю, что количество слов каким-либо образом может свидетельствовать об истинности или ценности мысли. Лучшим тому примером является заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана, в котором предпринимается попытка скрыть отсутствие доводов за нагромождением слов, не имеющих какой-либо связи с действительностью.
С этой точки зрения хотела бы затронуть два пункта: историю и демократию.
Вообще хотела бы посоветовать перед тем, как выдвигать исторические требования по отношению к Армении, воздерживаться от применения выражения «исторический Азербайджан
». Название «Азербайджан
» на территории Южного Кавказа имеет всего лишь историю длиною в один век как с политической, так и даже с географической точки зрения, а применение названия «азербайджанцы» началось еще позже.
Мы понимаем, что в этой стране за последние сто лет проходил и проходит процесс самостоятельного формирования, в который мы не желаем вмешиваться, однако это не значит, что мы не можем напоминать время от времени о том, что история – не самая сильная сторона Азербайджана.
Что касается демократии, то вероятно по этому вопросу у нас с азербайджанской стороной сложились весьма разные представления. Например, мы не можем считать, что передача власти разным членам одной семьи составляет часть демократической практики.
Наша оценка низких демократических стандартов Азербайджана периодически подтверждается также разными международными игроками, оценивающими состояние прав человека и демократии посредством различных индексов. В этом случае также необходимо констатировать, что демократия также не самая сильная сторона Азербайджана.
В конце хотела бы подчеркнуть, что мы глубоко убеждены в том, что даже при наличии разногласий в представлениях возможно сохранять уважительную тональность, и это пожелание мы адресуем также азербайджанской стороне.