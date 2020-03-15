Название «Азербайджан» на территории Южного Кавказа имеет всего лишь историю длиною в один век как с политической, так и даже с географической точки зрения | МИД

Название « Азербайджан » на территории Южного Кавказа имеет всего лишь историю длиною в один век как с политической, так и даже с географической точки зрения, а применение названия «азербайджанцы» началось еще позже.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ниже приводим заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении в форме вопроса и ответа.



Вопрос: Пресс-секретарь МИД Азербайджана отреагировала на распространенный нами накануне комментарий. В этом заявлении вновь нашли место территориальные, исторические требования, а также были даны отрицательные оценки внутриполитическим и демократическим процессам в Армении. В то же время Ваши краткие ответы, по мнению азербайджанской стороны, отображают ограниченный образ мышления армянской стороны. Это нуждается в комментировании.

