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8 неожиданных женских качеств, которые реально заводят мужчин


Вы никогда не задумывались о том, какие женские качества способны привлечь мужчину больше, чем что-либо еще? Кроме совсем уж очевидных. Оказывается, у женщин множество других незаметных с первого взгляда качеств, которые, тем не менее вполне способны возбудить интерес мужчины… А может, и не только интерес.


Итак, ниже вы найдете 8 качеств, некоторые из которых могут вас удивить…


1. Умение сделать первый шаг


Вам наверняка знаком вполне типичный стереотип о том, что, мол, первый шаг к отношениям всегда должен делать мужчина, и точка. Однако на дворе сейчас не 19, и даже не 20 век, и нам пора бы уже принять, что в сфере флирта нет, да и не может быть никаких четко установленных правил — это же все-таки не свод законов.


Более того, если вы пойдете ва-банк и сами сделаете этот первый шаг в отношении приглянувшегося вам мужчины, это вполне способно оставить у него неизгладимое и позитивное первое впечатление! В каком-то смысле это даже «запрещенный прием», потому что это ставит вас в позицию силы, позволяя задавать тон отношениям.


Мужчинам нравится, когда их хотят, так воспользуйтесь же этим!


2. Умение смотреть ему в глаза


Если у вас нет  проблем с тем, чтобы во время разговора с парнем смотреть ему прямо в глаза, это способно многое сказать о вашей уверенности в себе. Уверенность — это сексуально. Это весомый козырь в игре соблазнения… если вы знаете, о чем я.


3. Пристрастие к видеоиграм


Да-да, все верно. Хотя бы легкий интерес к миру видеоигр, а уж тем более умение в них играть — это настолько, по мнению мужчин, редкое качество в женщинах, что оно мгновенно возбуждает у них интерес. Знаете, есть что-то притягательное в девушке, которая сидит перед экраном телевизора с контроллером в руках и вопит «Ура!», нанося особо удачный удар.


Как ни странно, но большинство мужчин очень привлекают «мальчишеские» увлечения у весьма женственных во всем остальном девушек. Так что даже если вы небольшой любитель видеоигр, почему бы вам не попробовать во что-то поиграть? Возможно, вам это даже понравится… А уж вашему парню или мужу это понравится безоговорочно.


4. Любовь к красному в одежде… и не только


Ах да… красный цвет…


Это смелый и очень насыщенный цвет, и он воспринимается мужчинами соответственно. Будь то ярко-алая помада или роскошное красное белье, вы можете быть уверены — этот выбор цвета не останется незамеченным. Красный цвет всегда связывали с сексуальностью, и если вы хотите привлечь к себе понравившегося мужчину, выбирайте красный цвет — не ошибетесь.


Это, конечно, вовсе не означает, что вы должны изображать Мелисандру из «Игры престолов», но если вы всего лишь будете делать акцент красным цветом то тут, то там… Это способно произвести невероятно сильное впечатление.


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5. Неожиданные поцелуи


Если вы дополните предыдущий пункт еще и некоторой игривостью, это также способно заинтриговать представителей противоположного пола. Редко кто бывает против внезапного страстного поцелуя… просто потому, что вам захотелось! Медленный, жаркий и страстный поцелуй в губы… С этого начинаются самые сокровенные желания большинства мужчин (вы знаете, какие желания).


Так что если во время свидания вы почувствовали себя более игриво, чем обычно, не сдерживайте себя, и пусть волна страсти несет вас вперед! Покажите ему, кто тут главный на самом деле! Мужчинам нравится, когда женщина проявляет инициативу — именно потому, что они редко это делают.


6. Нежные прикосновения


Ошибочно было бы полагать, что нежных прикосновений и теплых прикосновений желают только девушки. Мужчины тоже хотят нежности и тепла — даже если в этом никогда не признаются! Легкое прикосновение к плечу, нежный поцелуй в шею, или, скажем, крепкие объятия на людях или за закрытыми дверями… Иногда этого оказывается достаточно, чтобы мужчина никак не мог выбросить вас из головы, мечтая оказаться рядом (желательно, в постели). Не бойтесь показывать мужчине свою нежную и уязвимую сторону души.


7. Умение готовить


Секундочку… Не стоит с негодованием закрывать статью и протирать руки влажной салфеткой. Никто не говорит вам, что вы должны становиться стереотипной домохозяйкой (если вы сами этого не хотите). Вовсе нет. Но даже если вы, как и ваш партнер, в ближайшее время стремитесь только к карьере, вам все равно следует держать в рукаве пару-другую рецептов коронных блюд. Ну, вы знаете, чтобы в нужный момент поразить вашего мужчину так, чтобы он восхищенно упал к вашим ногам.


У многих народов есть поговорка «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», и она абсолютно верна.


8. Умение завести его одними сообщениями так, чтобы аж дым пошел


Обмен сообщениями может со временем превратиться в сухой и дежурный разговор уровня «как у тебя дела?» Так что, чтобы слегка оживить переписку, вы вполне можете время от времени писать ему о своих сексуальных и романтических планах в его отношении.


Что-то вроде: «А давай сегодня вечером устроим марафон «Игры престолов». Прямо в постели. Как думаешь, понадобится ли нам одежда?»


Или, скажем: «Знаешь, а я только что из душа… Думаю о тебе».


Ну, в общем, вы поняли. Игривое и даже чуточку пошлое сообщение, отправленное любимому человеку на работу, способно добавить изюминку (а то и перчинку) в любые романтические отношения.


Несколько слов напоследок: будьте собой, будьте непосредственны, будьте уверены в себе и не забывайте о своей игривой и соблазнительной стороне. И тогда вы будете воплощением желаний большинстве мужчин… И даже чуточку больше.


Наполните свою жизнь страстью!





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