Всем нам известно, что оргазм – это ощущение огромного удовлетворения, возникающее во время полового акта. С точки зрения физиологии, он является моментом избавления от накопленного приятного напряжения.

И хотя мы многое знаем о том, что такое оргазм, есть еще больше вещей неизвестных. Один из самых просматриваемых видеороликов об оргазме собрал более 10 миллионов просмотров. В этом видео писательница и научный журналист Мэри Роуч рассказывает о самых необычных вещах, являющихся объектами изучения в области сексуальности и напрямую относящихся к достижению кульминационного момента сексуальной близости.

В 2008 году Мэри с книгой «Bonk: The Curious Coupling of Science and Sex» вошла в список 10 лучших и наиболее рекомендуемых авторов бестселлеров в США.

10 забавных фактов об оргазме



Находясь в материнской утробе, дети могут мастурбировать.

Чтобы достигнуть оргазма, необязательно стимулировать половые органы.

Достижение оргазма возможно даже после смерти человека (если стимулировать точку в районе копчика, где находится корешок крестцового нерва, например, воздействием электрического тока, это с большой вероятностью приведет к оргазму).

Оргазм может привести к неприятному запаху изо рта.

Оргазм может избавить от икоты.

В начале XX века врачи предписывали оргазм в качестве средства для повышения фертильности.

Датские фермеры по-прежнему стимулируют оргазм у свиней. Для этого у них даже есть специальные постеры и видео.

Животные женского пола достигают оргазма чаще, чем мы думаем.

Изучать оргазм у человека в лабораторных условиях очень непростая задача…

…но это определенно увлекательное занятие.



Мэри Роуч рассказала о том, как брала интервью у женщины, утверждавшей, что она получает оргазм от одной лишь мысли о нем. Мэри спросила: «Можете ли вы продемонстрировать это прямо сейчас?» На что ее собеседница ответила: «Подождите, пока мы доедим наш обед!». А затем на скамейке в парке продемонстрировала, как это происходит. Этот тип оргазма более известный науке как церебральный или АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция).

В литературе описаны оргазмы, к которым приводили прикосновение к колену, потирание бровей или… чистка зубов. Эти случаи говорят о том, что мы можем получать удовольствие не только привычным, но и тысячами других способов. Нужно лишь быть готовым экспериментировать и пробовать что-то новое.

Больше удовольствия

А пока предлагаем несколько способов, которые помогут получать от сексуальной близости больше удовольствия:



Не превращайте занятия любовью в нечто монотонное. Будьте креативными и придумывайте новые вещи, которые принесут удовольствие вам двоим.

Поговорите с партнером о том, что вам нравится, а что – нет. Очень важно, чтобы вы не только занимались любовью, но и обсуждали это с любимым.

Сначала изучите себя. Если вы хорошо знаете свою сексуальную сторону, то будете знать, что вам нравится, а что нет. Забудьте о старых мифах и табу.

Помните, что в сексуальной близости не существует никаких правил. Важно лишь то, чтобы вы и ваш партнер чувствовали себя непринужденно и были единым целым.

Читайте о сексуальной близости. Это поможет вам расширить познания в этой области.

Не забывайте о прелюдии. Это основа хороших и приятных интимных отношений.

Не делайте ничего такого, что не нравится или вызывает чувство дискомфорта. Обсудите это со своим партнером.

Подбирайте для занятий любовью такой момент, когда вы двое расслаблены и находитесь в хорошем настроении.

Забудьте о комплексах. У каждого тела есть свои изъяны. Чувственность и эротичность состоят из тысячи вещей: умения смотреть, целоваться, ласкать. Чувствуйте себя свободно в своем теле и просто позвольте себе раствориться в наслаждении.



Получайте удовольствие!