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10 забавных фактов об оргазме


Всем нам известно, что оргазм – это ощущение огромного удовлетворения, возникающее во время полового акта. С точки зрения физиологии, он является моментом избавления от накопленного приятного напряжения.


И хотя мы многое знаем о том, что такое оргазм, есть еще больше вещей неизвестных. Один из самых просматриваемых видеороликов об оргазме собрал более 10 миллионов просмотров. В этом видео писательница и научный журналист Мэри Роуч рассказывает о самых необычных вещах, являющихся объектами изучения в области сексуальности и напрямую относящихся к достижению кульминационного момента сексуальной близости.


В 2008 году Мэри с книгой «Bonk: The Curious Coupling of Science and Sex» вошла в список 10 лучших и наиболее рекомендуемых авторов бестселлеров в США.


10 забавных фактов об оргазме



  1. Находясь в материнской утробе, дети могут мастурбировать.

  2. Чтобы достигнуть оргазма, необязательно стимулировать половые органы.

  3. Достижение оргазма возможно даже после смерти человека (если стимулировать точку в районе копчика, где находится корешок крестцового нерва, например, воздействием электрического тока, это с большой вероятностью приведет к оргазму).

  4. Оргазм может привести к неприятному запаху изо рта.

  5. Оргазм может избавить от икоты.

  6. В начале XX века врачи предписывали оргазм в качестве средства для повышения фертильности.

  7. Датские фермеры по-прежнему стимулируют оргазм у свиней. Для этого у них даже есть специальные постеры и видео.

  8. Животные женского пола достигают оргазма чаще, чем мы думаем.

  9. Изучать оргазм у человека в лабораторных условиях очень непростая задача…

  10. …но это определенно увлекательное занятие.


Мэри Роуч рассказала о том, как брала интервью у женщины, утверждавшей, что она получает оргазм от одной лишь мысли о нем. Мэри спросила: «Можете ли вы продемонстрировать это прямо сейчас?» На что ее собеседница ответила: «Подождите, пока мы доедим наш обед!». А затем на скамейке в парке продемонстрировала, как это происходит. Этот тип оргазма более известный науке как церебральный или АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция).


В литературе описаны оргазмы, к которым приводили прикосновение к колену, потирание бровей или… чистка зубов. Эти случаи говорят о том, что мы можем получать удовольствие не только привычным, но и тысячами других способов. Нужно лишь быть готовым экспериментировать и пробовать что-то новое.


Больше удовольствия


А пока предлагаем несколько способов, которые помогут получать от сексуальной близости больше удовольствия:



  1. Не превращайте занятия любовью в нечто монотонное. Будьте креативными и придумывайте новые вещи, которые принесут удовольствие вам двоим.

  2. Поговорите с партнером о том, что вам нравится, а что – нет. Очень важно, чтобы вы не только занимались любовью, но и обсуждали это с любимым.

  3. Сначала изучите себя. Если вы хорошо знаете свою сексуальную сторону, то будете знать, что вам нравится, а что нет. Забудьте о старых мифах и табу.

  4. Помните, что в сексуальной близости не существует никаких правил. Важно лишь то, чтобы вы и ваш партнер чувствовали себя непринужденно и были единым целым.

  5. Читайте о сексуальной близости. Это поможет вам расширить познания в этой области.

  6. Не забывайте о прелюдии. Это основа хороших и приятных интимных отношений.

  7. Не делайте ничего такого, что не нравится или вызывает чувство дискомфорта. Обсудите это со своим партнером.

  8. Подбирайте для занятий любовью такой момент, когда вы двое расслаблены и находитесь в хорошем настроении.

  9. Забудьте о комплексах. У каждого тела есть свои изъяны. Чувственность и эротичность состоят из тысячи вещей: умения смотреть, целоваться, ласкать. Чувствуйте себя свободно в своем теле и просто позвольте себе раствориться в наслаждении.


Получайте удовольствие!





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