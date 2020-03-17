» Эти 4 знака Зодиака прекрасны в любви, но лучший из них…

Физическая близость является частью любви, поэтому так важно найти своего человека. Нередко дисгармония именно в этой области разрушала самые прекрасные союзы.

Оказывается, звёзды также предопределяют, каким тот или иной знак будет в любви. Кстати, четыре из знаков Зодиака – просто непревзойдённые на этом «поприще». Но, естественно, у каждого из них свои особенности.

Овен

Рождённые под этим знаком мужчины похожи на ураган. Они страстные и темпераментные. Овен не думает о том, какое впечатление произведёт на вас – просто сжимает в объятиях и уносит в страну любви.

Овны считаются лучшими любовниками среди знаков Зодиака. Помимо того, что прекрасно осведомлены в «анатомии женщин», они ещё и просто виртуозно нажимают на её эрогенные клавиши. При этом они готов сделать что угодно – лишь бы доставить удовольствие своей любимой.

Также представители этого знака очень открыты, для них не существует запрещённых игр или фантазий. К слову, они прекрасны во всех ролях, так что можете смело рассказывать им о своих предпочтениях. Овен – всегда на высоте!

Водолей

Рождённые под этим знаком Зодиака очень красивы, но выглядят несколько высокомерными и заумными. Также они бывают уж слишком эксцентричными и эмоциональными. А ещё Водолей довольно привередлив в выборе любимой женщины.

К слову, иногда они даже толком не могут себе объяснить, почему им нравится та или иная девушка. Эти особенности характера могут отталкивать потенциальных партнёрш, а зря. Дело в том, что Водолей – идеальный любовник, который знает толк в любовных играх и очень их любит.

Он всегда готов пуститься в приключения, и, поверьте, недовольных не бывает!

Рыбы

Рыбы очень ответственны. Они могут впутаться в одноразовую интрижку, но никогда не станут разрушать свой брак. Семья и дети – для них важнее всего на свете.

Рождённые под этим знаком – очень нежные и ласковые любовники. Говорят, что женщина, которая не была с Рыбами, не знает, что такое настоящая близость. Особенно хороши представители этого знака, когда очень сильно кого-то любят! Тогда они просто чудеса творят!

Оно маленькое «но»: иногда они бывают очень капризными и недосягаемыми – причём, когда вы меньше всего от них ожидаете подобного.

Скорпион

Итак, раскроем вам главный секрет: самые непревзойдённые в любви – это мужчины, рождённые под знаком Скорпиона. Они являются настоящими символами любви и эротики.

Даже в древней астрологии представители этого знака всегда считались лучшими любовниками.

Правда, мужчина-Скорпион, в жизни которого существует только одна женщина – большая редкость. В их жизни, как правило, одновременно присутствуют как минимум две женщины.

Так что вам придётся считаться с этой особенностью, если влюбитесь в Скорпиона. Кстати, не влюбиться в него – практически невозможно. Проницательный взгляд, особый магнетизм, прекрасные внешние данные – кто устоит перед таким красавцем?

Но существуют и хорошие новости. Как только Скорпион находит женщину, которая подойдёт ему буквально во всех отношениях, станет бесконечно преданным.