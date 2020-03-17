 
  • 10:18 – Повторно заразиться коронавирусом нельзя 
  • 10:30 – Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов 
  • 16:00 – Экономика Азербайджана в катастрофической ситуации 
  • 20:43 – Турция закрыла границы с Азербайджаном | ЭПИДЕМИЯ 
  • 18:37 – Руслана призналась, в чем секрет ее крепкого брака 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Эти 4 знака Зодиака прекрасны в любви, но лучший из них…


Физическая близость является частью любви, поэтому так важно найти своего человека. Нередко дисгармония именно в этой области разрушала самые прекрасные союзы.


Оказывается, звёзды также предопределяют, каким тот или иной знак будет в любви. Кстати, четыре из знаков Зодиака – просто непревзойдённые на этом «поприще». Но, естественно, у каждого из них свои особенности.


Овен


Рождённые под этим знаком мужчины похожи на ураган. Они страстные и темпераментные. Овен не думает о том, какое впечатление произведёт на вас – просто сжимает в объятиях и уносит в страну любви.


Овны считаются лучшими любовниками среди знаков Зодиака. Помимо того, что прекрасно осведомлены в «анатомии женщин», они ещё и просто виртуозно нажимают на её эрогенные клавиши. При этом они готов сделать что угодно – лишь бы доставить удовольствие своей любимой.


Также представители этого знака очень открыты, для них не существует запрещённых игр или фантазий. К слову, они прекрасны во всех ролях, так что можете смело рассказывать им о своих предпочтениях. Овен – всегда на высоте!


Водолей


Рождённые под этим знаком Зодиака очень красивы, но выглядят несколько высокомерными и заумными. Также они бывают уж слишком эксцентричными и эмоциональными. А ещё Водолей довольно привередлив в выборе любимой женщины.


К слову, иногда они даже толком не могут себе объяснить, почему им нравится та или иная девушка. Эти особенности характера могут отталкивать потенциальных партнёрш, а зря. Дело в том, что Водолей – идеальный любовник, который знает толк в любовных играх и очень их любит.


Он всегда готов пуститься в приключения, и, поверьте, недовольных не бывает!


Рыбы


Рыбы очень ответственны. Они могут впутаться в одноразовую интрижку, но никогда не станут разрушать свой брак. Семья и дети – для них важнее всего на свете.


Рождённые под этим знаком – очень нежные и ласковые любовники. Говорят, что женщина, которая не была с Рыбами, не знает, что такое настоящая близость. Особенно хороши представители этого знака, когда очень сильно кого-то любят! Тогда они просто чудеса творят!


Оно маленькое «но»: иногда они бывают очень капризными и недосягаемыми – причём, когда вы меньше всего от них ожидаете подобного.


Скорпион


Итак, раскроем вам главный секрет: самые непревзойдённые в любви – это мужчины, рождённые под знаком Скорпиона. Они являются настоящими символами любви и эротики.


Даже в древней астрологии представители этого знака всегда считались лучшими любовниками.


Правда, мужчина-Скорпион, в жизни которого существует только одна женщина – большая редкость. В их жизни, как правило, одновременно присутствуют как минимум две женщины.


Так что вам придётся считаться с этой особенностью, если влюбитесь в Скорпиона. Кстати, не влюбиться в него – практически невозможно. Проницательный взгляд, особый магнетизм, прекрасные внешние данные – кто устоит перед таким красавцем?


Но существуют и хорошие новости. Как только Скорпион находит женщину, которая подойдёт ему буквально во всех отношениях, станет бесконечно преданным.





  •   Просмотров Сегодня: 0


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Эти 4 знака Зодиака прекрасны в любви, но лучший из них…
    » Три самых притягательных знака Зодиака
    » Все буде добре 06.07.2015: травы и талисманы для всех знаков зодиака
    » Рожденные под этими 3 знаками Зодиака – самые превосходные мужья
    » Три самых страстных знака зодиака, с которыми хочется переспать
    » Гороскоп на июль 2015 для всех знаков Зодиака: астрологический прогноз от астролога Ирины Кириченко
    » Любовный гороскоп на 2020 год белой Крысы
    » Тайные эрогенные зоны знаков Зодиака
    » Самый короткий гороскоп: что думают, говорят и делают знаки Зодиака
    » Будьте осторожны: эти знаки Зодиака не умеют хранить чужие секреты!
    » Как найти свою любовь: правила совместимости от астролога
    » Курортный роман: правила быстротечной любви в отпуске
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Эти 4 знака Зодиака прекрасны в любви, но лучший из них…

    • 18:54
    • 10
    • 0

    Повторно заразиться коронавирусом нельзя

    • 10:18
    • 43
    • 0

    10 забавных фактов об оргазме

    • 21:17
    • 60
    • 0

    Владимир Путин принял главу Южной Осетии

    • 16:25
    • 68
    • 0

    В Казахстане ввели чрезвычайное положение

    • 15:54
    • 63
    • 0

    Минздрав Украины предложил закрыть все заведения общепита

    • 13:32
    • 70
    • 0

    Опубликована обновлённая Конституция Российской Федерации

    • 11:18
    • 64
    • 0

    На карантин отправлено 323 таджикистанца

    • 10:14
    • 61
    • 0

    Президент Армении пообщался с гендиректором ВОЗ

    • 09:29
    • 59
    • 0

    Название «Азербайджан» на территории Южного Кавказа имеет всего лишь историю длиною в один век как с политической, так и даже с географической точки зрения | МИД

    • 10:20
    • 121
    • 0

    Турция закрыла границы с Азербайджаном | ЭПИДЕМИЯ

    • 20:43
    • 159
    • 0

    Власти Таджикистана выразили несогласие с критикой США

    • 17:00
    • 150
    • 0

    В Ашхабаде возведут новое здание Академии госслужбы при президенте Туркменистана

    • 16:33
    • 157
    • 0

    Экономика Азербайджана в катастрофической ситуации

    • 16:00
    • 188
    • 0

    Александр Бастрыкин встретился с генпрокурором Узбекистана

    • 15:45
    • 152
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57500
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 52363
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47895
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43322
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37153
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35737
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 35581
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32965
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31282
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30410
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24100
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23304
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23090
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20791
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19914
    • 0

    Повторно заразиться коронавирусом нельзя

    • 10:18
    • 43
    • 0

    Владимир Путин принял главу Южной Осетии

    • 16:25
    • 68
    • 0

    Президент Армении пообщался с гендиректором ВОЗ

    • 09:29
    • 59
    • 0

    В Казахстане ввели чрезвычайное положение

    • 15:54
    • 63
    • 0

    Минздрав Украины предложил закрыть все заведения общепита

    • 13:32
    • 70
    • 0

    На карантин отправлено 323 таджикистанца

    • 10:14
    • 61
    • 0

    Опубликована обновлённая Конституция Российской Федерации

    • 11:18
    • 64
    • 0

    Эти 4 знака Зодиака прекрасны в любви, но лучший из них…

    • 18:54
    • 10
    • 0

    10 забавных фактов об оргазме

    • 21:17
    • 60
    • 0

    Название «Азербайджан» на территории Южного Кавказа имеет всего лишь историю длиною в один век как с политической, так и даже с географической точки зрения | МИД

    • 10:20
    • 121
    • 0

    Турция закрыла границы с Азербайджаном | ЭПИДЕМИЯ

    • 20:43
    • 159
    • 0

    Экономика Азербайджана в катастрофической ситуации

    • 16:00
    • 188
    • 0

    Александр Бастрыкин встретился с генпрокурором Узбекистана

    • 15:45
    • 152
    • 0

    Украинские власти закроют границы для иностранцев

    • 13:26
    • 138
    • 0

    В Ашхабаде возведут новое здание Академии госслужбы при президенте Туркменистана

    • 16:33
    • 157
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА