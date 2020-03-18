» Как чувствовать себя сексуальной (просто делайте эти 4 вещи)

Знаете ли вы, как проще всего заставить людей отвернуться от вас? Или наверняка оттолкнуть от себя любого мужчину? С помощью низкой самооценки.

Недооценивайте себя везде и во всем, и в таком вашем отношении к себе люди увидят посыл примерно следующего содержания: «Я вам не нравлюсь, я это точно знаю». А затем просто смотрите на реакцию окружающих. Вы сразу же потеряете для них свою привлекательность. Нет ничего проще.

Дело в том, что наши чувства и их проекция на мир это и есть то, какими нас этот мир видит. Люди чувствуют нашу энергию, видят выражение лица и понимают язык тела. Они словно читают ваши мысли. И если вами движет неуверенность в себе или низкая самооценка, то окружающие сразу делают вывод, что с вами что-то не так.

А следом за влечением у мужчины исчезают доверие и чувство комфорта. Вы действительно должны уметь хорошо выглядеть и чувствовать себя сексуальной. Если этого чувства нет, то вы никогда не будете обладать теми соблазнительными качествами, от которых мужчины сходят с ума. Вопрос заключается в том, является ли сексуальность женщины состоянием ее души или она должна учиться этому сама?

Лучшим ответом здесь будет сказать, что пришла пора узнать, как сделать сексуальность состоянием души. И речь сейчас идет не о заучивании набора стандартных фраз, подборе определенных нарядов или игре какой-то роли. Все намного глубже: быть сексуальной – означает принять и полюбить себя, а также позволить другому человеку разделить с вами эту радость.

Когда вы решите для себя, что вы сексуальны и хотите порадовать своего мужчину, он тут же это почувствует. Он питается этой энергией, и ваша близость становится заметно лучше. Вы двое настроены на одну волну. Вас больше не беспокоит ваша внешность или что партнер подумает о вашем обнаженном теле. Вы просто наслаждаетесь моментом, чего и требует занятие любовью.

Таким образом, ключ к успеху заключается в том, чтобы чувствовать себя сексуальной, а все остальное – сама сексуальность, сексуальные наряды и сексуальный вид – приходят следом. Чувствуя себя сексуальной, вам не нужно притворяться. Вы такая, какая вы есть, и всеми своими словами и поступками позволяете своему парню к вам «приблизиться».

Ниже мы рассмотрим 4 способа почувствовать себя сексуальной и избавиться от этой неуклюжей, застенчивой и «девственной» личности, которая держит мужчин на расстоянии или притягивает к себе не тех парней.

1. Вы не обязаны любить себя, но принимать должны.

Знаю, тяжело просто взять и сказать человеку с низкой самооценкой: «Полюби себя!». Но задача значительно упрощается, если вы примете то, кем являетесь. То есть, перестанете притворяться и делать вид, что любите себя, если на самом деле это не так.

Вам необходимо принять себя и смириться с этим. Со временем вы научитесь любить себя, а сейчас просто примите тот факт, что некоторые вещи в себе нельзя изменить. И это, как правило, не недостатки, а всего лишь ограничения и индивидуальные особенности.

Быть может, иногда они и кажутся вам недостатками, но если такие черты действительно заставляют вас страдать, значит пришла пора перестать бороться с ними и постараться их принять.

Вы это вы. Примите это и позвольте себе чувствовать себя сексуальной, несмотря на все то, что кажется вам изъянами.

2. Хватит притворяться Джессикой Рэббит. Лучше постарайтесь расслабиться.

Если вы нервничаете, но по-прежнему пытаетесь казаться соблазнительной, тогда вам нужно расслабиться. Переживания и попытки заставить эту неприятную энергию работать вам на пользу тут не помогут. Это лишь покажет мужчине, что вы чувствуете принуждение и испытываете неловкость.

Лучшее, что вы можете сделать, это постараться расслабиться и снять напряжение у партнера. Когда к вам вернется хорошее настроение, и вы снова возьмете под контроль свои мысли, дыхание и кровяное давление, только тогда можно делать свой следующий соблазнительный шаг.

Проблема заключается в способности «отпускать». Даже семейным парам часто советуют «отключить свои телефоны, выбраться на выходные в отель и просто исчезнуть на одну ночь». Зачем? Потому что если вы напряжены и отвлечены чем-то другим, то не можете расслабиться и насладиться близостью.

3. Не пытайтесь соревноваться с другими женщинами. Позвольте ему ценить вас.

Если бы женщины поняли, что им вовсе не нужно соперничать друг с другом, и что мужчины вовсе не гоняются за совершенством. Вы нужны им не из-за исключительно прекрасного тела или навыков в постели. Вы привлекаете этих мужчин отсутствием притворства. Вы просто уникальная и интересная личность, которую им хочется узнать поближе. Поэтому не изводите себя попытками стать лучше всех.

Почувствуйте себя сексуальной, осознав, что мужчина хочет «просто вас», и ни одна другая женщина не сможет составить вам конкуренцию, ведь на этой планете вы единственная в своем роде.

Он хочет вас, потому что очарован вашей уникальной химией, телом, лицом и личностью. Вы уже послали ему свои «сексуальные» сигналы, пускай это и было ненамеренно. Просто продолжайте быть собой.

4. Не переусердствуйте. Если вы начали сомневаться, побалуйте себя чем-то!

И последнее – не стоит недооценивать силу развлечений. Почувствуйте себя сексуальной, проявляя доброту к своему телу и разуму. Порадуйте себя походом с СПА, будь то прием джакузи, массаж, пилинг, маникюр или педикюр.

Если же вам нравятся более авантюрные занятия, выберитесь в поход или сходите с друзьями в бар. Хорошее отношение к себе поможет вам расслабиться и повысит самооценку.

***

Примите себя такой, какая вы есть, без каких-либо извинений или оправданий. Смиритесь с тем, что некоторые мужчины (точнее, многие мужчины) будут считать вас привлекательной потому, что вы – это вы, без всяких «но» и «если».