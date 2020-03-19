» Вот что происходит с телом, когда вы не занимаетесь любовью

У ученых есть весомые причины утверждать, что сексуальная близость является одной из важнейших составляющих человеческой жизни. Есть люди, которые активно им занимаются любовью, не думая о запретах и наслаждаясь каждой минутой страсти. Другие же боятся интимной близости, чувствуя себя неловко и сознательно получая меньше удовольствия.

Хотя вы можете об этом и не подозревать, но когда перестаете заниматься любовью, в вашем теле происходят определенные процессы.

1. Влияние на сновидения

Сновидения, как и удовольствие или боль, это функция мозга. Авторы научного портала World of Chemicals дают очень точное определение химической природы наших снов. А некоторые эксперты в области сновидений утверждают, что люди, которые перестали заниматься любовью, склонны видеть яркие эротические сны.

2. Вы становитесь более застенчивыми

Чувство счастья и принятия тоже определяются химическими процессами, происходящими в нашем мозге. Когда вы занимаетесь любовью, кровь наполняется определенными химическими веществами, заставляя вас чувствовать целую гамму позитивных эмоций.

Лишая тело этого естественного процесса, вы тем самым нарушаете свой внутренний химический баланс. В итоге оказываетесь в состоянии подавленности и теряете уверенность в себе. Такое происходит не со всеми, но те, кто уже почувствовал разницу, понимают, о чем мы сейчас говорим.

3. Стресс

Сексуальная близость – это один из естественных способов избавления от стресса. Это ее важная особенность, без которой ваши негативные эмоции становились бы все сильнее, приводя к затяжному стрессовому состоянию.

Мигрени, бессонница, отсутствие аппетита и яркие сны – все это сигналы, которые тело посылает нам, когда нуждается в переменах. Прислушайтесь к нему, это поможет вам прожить долгую и счастливую жизнь.

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4. Ослабление иммунитета

Иммунная система человека создана для борьбы с микробами, а нарушения в ее работе становятся причиной развития самых разных заболеваний. Наиболее распространенные среди них простуда и грипп.

Интимная близость укрепляет иммунитет, активизируя выработку иммуноглобулина, который повышает способность организма бороться с болезнями и даже избегать их. Результаты научных исследований показали, что иммунитет действительно чутко реагирует на сексуальную активность человека.

5. Умственные способности

Некоторые люди уверены в том, что отсутствие половых связей позволяет направить лишнюю энергию на умственную активность. Однако ученые обнаружили, что сексуальная близость симулирует работу нейронных клеток в области гиппокампа. При этом воздержание никоим образом не оказывает подобного влияния на мозг, пускай у человека при этом и повышается продуктивность.